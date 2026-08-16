Ian Cathro a mis à l’essai un jeune défenseur international sénégalais à l’ASSE.

Le mercato de l’ASSE ne se joue pas uniquement sur les recrues destinées à l’équipe première. Le club stéphanois travaille également sur la constitution de sa réserve et continue de surveiller les jeunes profils susceptibles de renforcer ses différentes équipes.

Un jeune Sénégalais aperçu avec les professionnels

Selon Evect, Mahamadou Mourtada Gueye faisait partie de la vingtaine de joueurs présents à une séance collective des professionnels la semaine dernière. Le défenseur central sénégalais, né en 2008, avait déjà été aperçu sous les couleurs stéphanoises quelques jours auparavant. Il avait notamment participé au tournoi international U21 de Ploufragan avec la réserve de l’ASSE. Sa présence dans le groupe professionnel jeudi constitue donc une nouvelle étape dans son intégration au sein du club.

Mahamadou Mourtada Gueye possède également une expérience internationale chez les jeunes avec le Sénégal. Son profil semble avoir retenu l’attention du staff stéphanois, qui pourrait désormais continuer à l’évaluer avant de prendre une décision concernant son avenir. L’objectif serait avant tout de renforcer la défense de l’équipe réserve, engagée en National 2. Le secteur défensif manque actuellement de solutions à Saint-Étienne.

Une réserve de l’ASSE en manque de défenseurs

Plusieurs mouvements ont en effet réduit les possibilités à ce poste. Nathan Kasia Nkondo, défenseur central récemment passé professionnel, a pour le moment gagné une place de doublure de Kévin Pedro, notamment en raison du manque de solutions au poste de latéral gauche dans le groupe d’Ian Cathro. Axel Dodote a quant à lui rejoint Pau sous la forme d’un prêt. Benkou vient seulement de reprendre l’entraînement. Dans ce contexte, l’arrivée éventuelle de Mahamadou Mourtada Gueye permettrait de renforcer un secteur particulièrement sollicité.

Cette présence à l’entraînement des professionnels n’est également pas anodine au regard du discours d’Ian Cathro. Le nouvel entraîneur stéphanois a clairement affiché sa volonté de donner davantage de place aux jeunes joueurs. Pour Gueye, cette séance représente donc une occasion de se montrer aux yeux du staff de l’équipe première. Rien ne permet toutefois d’affirmer à ce stade que le défenseur sénégalais intégrera définitivement le groupe professionnel. Son profil pourrait d’abord être destiné à la réserve, où les besoins sont actuellement importants. Mais une chose est certaine : l’ASSE continue de regarder attentivement les jeunes talents et Ian Cathro semble décidé à leur offrir des opportunités de se faire remarquer.