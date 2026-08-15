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ASSE : Un penalty non sifflé fait réagir, les Verts impressionnent déjà

Par Wladimir DELCROS - 15 Août 2026, 13:49
ASSE : Un penalty non sifflé fait réagir, les Verts impressionnent déjà

Battu à Geoffroy-Guichard (3-1), David Guion reconnaît la supériorité de l’ASSE mais regrette une décision arbitrale qui aurait pu modifier le scénario. L’entraîneur de Clermont a surtout été séduit par la maturité technique et la maîtrise des Verts.

Guion pointe un penalty « flagrant »

On vous en parlait vendredi soir : l’ASSE avait confirmé son excellent départ en dominant Clermont (3-1), une semaine après son large succès à Sochaux (3-0). Au lendemain de la rencontre, la réaction de David Guion apporte un nouvel éclairage.

Au micro de beIN Sports, l’entraîneur auvergnat a regretté un penalty non accordé après un supposé contact entre Pedro et Koné. « C’est flagrant », estime le technicien, qui pense que l’arbitre a été influencé par l’émotion entourant la blessure de Ferreira. Une action qui, selon lui, « aurait pu changer pas mal de choses ».

« Le succès de l’ASSE est amplement mérité »

David Guion ne se réfugie toutefois pas derrière cette décision. Dans des propos relayés par Peuple Vert, il reconnaît une défaite logique : « Saint-Étienne, techniquement, a été beaucoup plus fort que nous, dans la maturité aussi. Le succès de l’ASSE est amplement mérité. »

Après 25 premières minutes équilibrées, Irvin Cardona a ouvert le score (41e). Thierno Ballo (54e), déjà passeur décisif à Sochaux, puis Jakob Breum (71e) ont donné davantage d’ampleur au succès stéphanois.

Les choix tactiques de l’ASSE salués

Guion a également apprécié la variété proposée par les Verts, capables de relancer à trois puis d’utiliser la largeur lorsque Clermont fermait l’intérieur. Il souligne aussi l’apport de Svetlin et la maturité du milieu stéphanois. « Je les ai trouvés très bons sur le tempo du match », conclut-il.

Un début de saison presque parfait

Avec six points, six buts inscrits et seulement un encaissé en deux journées, l’ASSE lance idéalement sa saison de Ligue 2. Ian Cathro pourra seulement regretter le relâchement ayant permis à Diop de sauver l’honneur à la 89e minute. Pour le reste, les qualités techniques et la maturité déjà affichées par son équipe n’ont pas échappé au camp adverse.

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