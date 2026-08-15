ASSE – Clermont (3-1) : les notes des Verts

L’ASSE s’est imposée vendredi soir face à Clermont (3-1) grâce à des buts de Cardona, Ballo et Breum, confortant sa place de leader de la Ligue 2. Voici nos notes pour les Verts…

LARSONNEUR (4)

Il n’a quasiment pas été inquiété jusqu’à cette fin de match où il est impuissant sur la frappe de Diop avant d’être tout près d’encaisser un deuxième but sur un tir qu’il dévie laborieusement sur son poteau. Pas de quoi rassurer sur son niveau actuel...

FERREIRA (non noté), puis SVETLIN (5,5)

Sorti sur une civière, Ferreira a été contraint de céder sa place très rapidement. Remplacé par SVETLIN, qui a pu montrer ses qualités malgré son manque de repères.

LE CARDINAL (6)

Il a bien tenu sa défense, coupant la plupart des actions chaudes des Clermontois. Le brassard lui va comme un gant.

NAIR (5,5)

Son duo avec Le Cardinal a bien fonctionné, jusqu’à cette fin de match délicate.

PEDRO (5,5)

Pedro a vite basculé à droite après la sortie de Ferreira. Quelques approximations techniques mais son apport offensif a été intéressant avec un bon centre pour Ballo. A raté une balle de 4-0 en tirant à côté (90e).

CSONGVAI (6)

Le Hongrois a bien stabilisé l’entre jeu. En place, il a allumé la première mèche, obligeant Guivarch à un bel arrêt (37e). Passeur décisif sur le but de Breum, il réalise de bons débuts.

BERNAUER (5,5), puis KASIA

Bernauer a dépanné dans le couloir gauche après la sortie de Ferreira. Il s’y est montré à son avantage, grâce à son allant et à son agressivité. Remplacé par KASIA, à la faute sur la réduction du score auvergnate.

BOAKYE (4), puis BAALLAL

Boakye a raté une grosse occasion d’ouvrir le score en expédiant son missile à côté, sur un super service de Cardona (30e). Peu à son affaire, il a été remplacé en fin de match par BAALLAL, qui a raté son entrée en jeu.

BREUM (7)

Breum a confirmé ses très bonnes dispositions. Il a éclairé le jeu à chacune de ses prises de balle. C’est lui qui a tiré le corner qui a permis à Ballo de marquer, avant d’inscrire le 3e but en s’arrachant. Un vrai talent.

CARDONA (7), puis DUFFUS

Auteur d’une ouverture lumineuse pour Boakye (30e), Cardona a ouvert le score d’une jolie frappe du gauche. Passeur décisif pour Ballo, il retrouve le sourire. Et respire à nouveau la confiance. Remplacé par DUFFUS, qui a eu une balle de 4-0 au bout du pied (88e).

BALLO (5,5), puis DAVITASHVILI

Parfois brouillon, Ballo a eu le mérite de se battre, de presser, de peser, et son but est venu le récompenser. Remplacé par DAVITASHVILI, volontaire et incisif, mais qui n’a pas très bien terminé ses actions.