ASSE Mercato : ça bouge pour un ancien flop de Laurent Batlles

Passé brièvement par l’ASSE lors de la saison 2022-2023, Anas Namri poursuit sa carrière en Belgique. Après une expérience au Royal Excelsior Virton, le latéral de 24 ans vient de s’engager avec le RFC Seraing, pensionnaire de Challenger Pro League.

Il fait partie de ces joueurs dont le passage dans le Forez n’aura laissé qu’un souvenir assez diffus. À l’été 2022, l’ASSE vient de descendre en Ligue 2 et Laurent Batlles est chargé de reconstruire une équipe profondément remaniée. Le technicien stéphanois s’appuie alors notamment sur plusieurs joueurs qu’il connaît pour les avoir côtoyés à Troyes.

Anas Namri fait partie du lot. Arrivé de l’ESTAC pour renforcer dans un premier temps la réserve tout en pouvant intégrer le groupe professionnel, le latéral ne parvient toutefois jamais à véritablement s’imposer chez les Verts.

Seulement cinq apparitions avec l’ASSE

Durant son unique saison dans le Forez, Namri doit se contenter de quatre apparitions en Ligue 2 et d’un match en Coupe de France. Un bilan trop maigre pour convaincre les dirigeants stéphanois de poursuivre l’aventure avec lui. En fin de contrat à l’été 2023, il quitte donc librement l’ASSE.

Le Franco-Tunisien décide alors de rebondir en Belgique, au Royal Excelsior Virton. Une expérience qui lui permet de retrouver du temps de jeu et de se relancer. La saison dernière, il participe notamment à la montée de Virton en Challenger Pro League.

Mais son aventure avec le club belge vient de prendre fin. Arrivé au terme de son contrat, Namri s’est engagé avec le RFC Seraing. Un transfert qui n’est pas vraiment une surprise puisque le latéral était présent depuis plusieurs semaines avec les Rouge et Noir et avait participé à plusieurs rencontres amicales durant la préparation estivale. À 24 ans, l’ancien Stéphanois va donc tenter de franchir un nouveau cap dans l’antichambre de l’élite belge.

Namri, Giraudon, Pintor… les paris ratés de Batlles

Son passage à Saint-Étienne rappelle surtout le recrutement effectué par Laurent Batlles lors de son arrivée dans le Forez. Pour reconstruire après la relégation, l’ancien milieu de terrain avait largement puisé dans ses connaissances troyennes.

Outre Namri, Jimmy Giraudon et Lenny Pintor avaient notamment rejoint l’ASSE. Deux joueurs qui, eux non plus, n’avaient pas réussi à convaincre durablement sous le maillot vert. Florian Tardieu avait ensuite retrouvé Batlles à Saint-Étienne à l’été 2023. Parmi les anciens Troyens recrutés sous son mandat, le milieu de terrain aura finalement été le seul à véritablement donner satisfaction.

Trois ans après son départ de l’ASSE, Anas Namri continue donc de tracer sa route loin du Forez. Avec Seraing, il espère désormais s’installer durablement en Challenger Pro League et confirmer les progrès entrevus depuis son arrivée en Belgique.