LOSC : Le grand ménage va encore s’accélérer d’ici la fin du Mercato

Après avoir largement réduit son effectif depuis l’ouverture du marché estival, le LOSC n’a pas terminé son dégraissage. Plusieurs joueurs restent candidats à un départ à quinze jours de la fermeture du Mercato.

Déjà quatorze départs au LOSC

Le chantier estival a déjà profondément modifié les rangs lillois. Dix-sept transactions ont été officialisées depuis le début du marché, avec quatorze départs pour seulement trois arrivées. Une tendance qui se traduit directement dans le nombre de joueurs sous contrat professionnel.

D’après Le Petit Lillois, le LOSC compte désormais 38 contrats professionnels, contre 47 en février dernier. Parmi eux, quatre joueurs évoluent actuellement en prêt : Rafael Fernandes, Ignacio Miramon, Younes Lachaab et Stéphane Noumbissie.

Bayo et Morais toujours poussés vers la sortie

Ce grand ménage devrait se poursuivre dans les deux dernières semaines du Mercato. Mohamed Bayo, Tiago Morais et Ousmane Touré évoluent avec le groupe élite dirigé par Stéphane Pichot depuis la reprise. Leur situation traduit clairement leur place actuelle dans la hiérarchie.

Maxima Goffi pourrait également quitter provisoirement le Domaine de Luchin. Un prêt est envisagé pour permettre au jeune joueur d’accumuler du temps de jeu. D’autres mouvements restent attendus au sein de l’équipe première, notamment sur les ailes, où l’effectif apparaît particulièrement fourni.

Une solution recherchée pour Marius Broholm

Le LOSC dispose actuellement d’environ trois joueurs par poste dans les couloirs offensifs. Pour rééquilibrer son groupe, la direction nordiste cherche notamment un point de chute en prêt pour Marius Broholm.

Les Dogues poursuivent ainsi une double mission : alléger leur masse salariale et offrir une meilleure visibilité sportive aux éléments qui risquent de peu jouer. La physionomie de l’effectif peut donc encore évoluer sensiblement avant la reprise, alors que l’actualité du LOSC reste rythmée par ce vaste dégraissage.