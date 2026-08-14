À LA UNE DU 14 AOûT 2026
[17:00]OM : la compo de Genesio face à l’Atlético Madrid, avec un choix fort
[16:40]PSG Mercato : une nouvelle recrue arrive après Torres, visite médicale imminente !
[16:20]Stade Rennais Mercato : un serial buteur de L1 dans le viseur, l’OM et l’OL aussi sur le coup !
[16:00]RC Lens : Toppmöller vient de trancher deux dossiers brûlants avant le PSG
[15:44]LOSC : Le grand ménage va encore s’accélérer d’ici la fin du Mercato
[15:25]Stade Rennais : une vente à 17 M€ libère la voie en attaque !
[15:22]ASSE Mercato : ça bouge pour un ancien flop de Laurent Batlles
[14:45]OM : un désaccord inattendu fait capoter le départ à 20 M€ !
[14:44]Laval – FC Nantes  : Saïdou Sow se sert de l’ASSE pour motiver les Canaris !
[14:25]RC Lens Mercato : Toppmöller laisse la porte ouverte à de nouveaux renforts

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

LOSC : Le grand ménage va encore s’accélérer d’ici la fin du Mercato

Par Louis Chrestian - 14 Août 2026, 15:44
LOSC : Le grand ménage va encore s’accélérer d’ici la fin du Mercato

Après avoir largement réduit son effectif depuis l’ouverture du marché estival, le LOSC n’a pas terminé son dégraissage. Plusieurs joueurs restent candidats à un départ à quinze jours de la fermeture du Mercato.

Déjà quatorze départs au LOSC

Le chantier estival a déjà profondément modifié les rangs lillois. Dix-sept transactions ont été officialisées depuis le début du marché, avec quatorze départs pour seulement trois arrivées. Une tendance qui se traduit directement dans le nombre de joueurs sous contrat professionnel.

D’après Le Petit Lillois, le LOSC compte désormais 38 contrats professionnels, contre 47 en février dernier. Parmi eux, quatre joueurs évoluent actuellement en prêt : Rafael Fernandes, Ignacio Miramon, Younes Lachaab et Stéphane Noumbissie.

Bayo et Morais toujours poussés vers la sortie

Ce grand ménage devrait se poursuivre dans les deux dernières semaines du Mercato. Mohamed Bayo, Tiago Morais et Ousmane Touré évoluent avec le groupe élite dirigé par Stéphane Pichot depuis la reprise. Leur situation traduit clairement leur place actuelle dans la hiérarchie.

Maxima Goffi pourrait également quitter provisoirement le Domaine de Luchin. Un prêt est envisagé pour permettre au jeune joueur d’accumuler du temps de jeu. D’autres mouvements restent attendus au sein de l’équipe première, notamment sur les ailes, où l’effectif apparaît particulièrement fourni.

Une solution recherchée pour Marius Broholm

Le LOSC dispose actuellement d’environ trois joueurs par poste dans les couloirs offensifs. Pour rééquilibrer son groupe, la direction nordiste cherche notamment un point de chute en prêt pour Marius Broholm.

Les Dogues poursuivent ainsi une double mission : alléger leur masse salariale et offrir une meilleure visibilité sportive aux éléments qui risquent de peu jouer. La physionomie de l’effectif peut donc encore évoluer sensiblement avant la reprise, alors que l’actualité du LOSC reste rythmée par ce vaste dégraissage.

LOSC

Actu foot LOSC : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos LOSC : toutes les infos foot