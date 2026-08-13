LOSC, RC Lens : c’est confirmé pour le prometteur défenseur lillois !

Le feuilleton autour d’Hugo Bayomog a livré son verdict. En fin de contrat au LOSC, le défenseur de la génération 2008 a officiellement choisi de poursuivre sa progression chez le voisin lensois.

Bayomog s’engage pour deux ans à Lens

On vous en parlait début juillet : le RC Lens avait avancé ses pions dans le dossier Bayomog. L’arrivée du jeune défenseur est désormais officielle. Libre après son départ du LOSC, il a signé un contrat stagiaire professionnel de deux ans avec les Sang et Or.

Le joueur intégrera le groupe Élite du Racing, entraîné cette saison par Vincent Carlier. Une nouvelle étape pour cet élément prometteur, appelé à poursuivre son développement au sein de la Gaillette.

Une saison pleine en National 2

Malgré son jeune âge, Hugo Bayomog possède déjà une expérience intéressante au niveau senior. La saison passée, il a disputé 17 rencontres de National 2, pour un total de 1 208 minutes. Le défenseur a également inscrit un but et délivré deux passes décisives.

International U19, il compte aussi 11 apparitions avec la sélection dans cette catégorie. Selon les informations de Lensois.com, plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 suivaient sa situation, tout comme Anderlecht.

Marquinhos évoque son 40e trophée avec le PSG et prévient le RC Lens : « On veut encore aller en chercher. Tous les trophées sont très importants. » — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2087811401222164909

Le Racing gagne son duel avec le LOSC

Le RC Lens est finalement parvenu à séduire le pur produit de la formation lilloise malgré cette concurrence. Le club artésien récupère ainsi un joueur déjà habitué au National 2, avec l’objectif de lui faire franchir les prochaines étapes sous le maillot sang et or.

Pour le LOSC, ce départ vers le rival régional laisse forcément un goût amer. Lens, de son côté, renforce son groupe Élite avec un défenseur de 18 ans disposant encore d’une importante marge de progression.