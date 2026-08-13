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FRANCE

FC Barcelone : une piste à 65 M€ menace le rêve des Blaugrana !

Par Wladimir DELCROS - 13 Août 2026, 15:19
FC Barcelone : une piste à 65 M€ menace le rêve des Blaugrana !

Face à la fermeté de l’Atlético de Madrid pour Julian Alvarez, le FC Barcelone avance sur une nouvelle option offensive. Georges Mikautadze, passé par l’OL et désormais à Villarreal, plaît beaucoup en Catalogne.

Mikautadze s’invite dans le dossier

On vous en parlait mardi : le dossier Julian Alvarez provoque des tensions entre le Barça et l’Atlético. La position ferme des Colchoneros contraint désormais la direction catalane à accélérer sur d’autres pistes pour préparer la succession de Robert Lewandowski.

Selon les informations d’Onze Mondial, le Barça a ainsi noué un contact avec l’entourage de Georges Mikautadze. L’ancien Lyonnais serait emballé par la perspective de rejoindre le double champion d’Espagne en titre.

Villarreal réclame jusqu’à 65 M€

Vendu 31 M€ par l’OL l’été dernier, dans un contexte financier délicat pour son club formateur, Mikautadze s’est rapidement imposé à Villarreal. L’international géorgien a inscrit 15 buts et délivré six passes décisives toutes compétitions confondues.

Le Sous-marin jaune n’entend toutefois pas brader son avant-centre, sous contrat jusqu’en 2031. Villarreal demanderait entre 60 et 65 M€ pour ouvrir la porte. Un tarif inférieur à celui attendu pour Julian Alvarez, mais qui imposerait tout de même un gros effort aux finances barcelonaises.

Un profil apprécié par Hansi Flick

Mobile, capable d’attaquer les espaces mais aussi de décrocher, Mikautadze correspond au profil recherché par Hansi Flick pour occuper le poste de numéro 9. Son dossier monterait donc en puissance en Catalogne, même si aucune négociation avancée n’est encore annoncée.

Julian Alvarez reste le rêve du Barça, mais l’émergence de cette option montre que les Blaugrana ne veulent pas rester dépendants de l’Atlético. À 25 ans, l’ancien élément prometteur de la maison lyonnaise pourrait bien devenir davantage qu’un simple plan B.

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