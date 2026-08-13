OL Mercato : un nouveau départ se dessine pour son jeune attaquant anglais

Après une première expérience encourageante à Annecy, Alejandro Gomes Rodríguez devrait encore quitter temporairement l’OL. Le club rhodanien souhaite offrir davantage de temps de jeu à son attaquant de 18 ans sans perdre la main sur son avenir.

L’OL privilégie un nouveau prêt

Selon les informations d’Olympique et Lyonnais, qui relaie Le Progrès, Alejandro Gomes Rodríguez ne devrait pas s’éterniser à Décines cet été. Comme pour Enzo Molebe, la direction lyonnaise privilégie activement la piste d’un prêt.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’international anglais U20 reste considéré comme un pari sur le long terme. L’idée n’est donc pas de s’en séparer définitivement, mais de lui permettre de franchir une nouvelle étape loin de la concurrence lyonnaise.

Un premier galop d’essai réussi à Annecy

Prêté à Annecy lors de la seconde partie de la saison 2025-2026, le natif de Caracas a disputé 13 rencontres, inscrit 2 buts et délivré une passe décisive. Un bilan honnête pour sa première véritable expérience chez les professionnels, malgré un épisode tendu après une provocation face à l’ASSE.

Avec l’OL, l’ancien joueur de Southampton est déjà devenu le plus jeune buteur de l’histoire du club en Coupe d’Europe. Ses rares apparitions ont confirmé son potentiel, mais son temps de jeu demeure encore trop limité pour accélérer sa progression.

Le mercato lyonnais continue de s’animer

Pendant que Gomes Rodríguez se dirige vers un nouveau départ temporaire, l’OL travaille également sur ses arrivées. Zachary Athekame est notamment arrivé à Lyon afin de passer sa visite médicale avant un prêt en provenance de l’AC Milan.

Zachary Athekame est arrivé à Lyon. Le défenseur doit passer sa visite médicale avant de signer son prêt d’une saison en provenance de l’AC Milan. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2087574439860842754

Pour Gomes Rodríguez, l’objectif est désormais de trouver un point de chute capable de lui garantir des minutes. Son profil offensif et son potentiel devraient attirer plusieurs clubs à la recherche d’un renfort à moindre coût.