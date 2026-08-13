À LA UNE DU 13 AOûT 2026
[15:58]Chelsea rejoint la bataille pour son milieu sénégalais !
[15:37]PSG : Un projet à 353 M€ relance le feuilleton à Liverpool
[15:19]FC Barcelone : une piste à 65 M€ menace le rêve des Blaugrana !
[14:55]OL Mercato : un nouveau départ se dessine pour son jeune attaquant anglais
[14:35]LOSC, RC Lens : c’est confirmé pour le prometteur défenseur lillois !
[14:16]FC Nantes : « On sera l’équipe à abattre » en Ligue 2, lance Saidou Sow
[13:55]ASSE : Reims temporise avant de remplacer son capitaine blessé
[13:36]OM : Arteta tire les leçons du prêt raté de Nwaneri
[13:17]FC Barcelone, OL : le Barça accélère, plusieurs millions peuvent tomber à Lyon !
[12:55]ASSE : la recrue dévoile les méthodes du nouvel entraîneur

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL Mercato : un nouveau départ se dessine pour son jeune attaquant anglais

Par Louis Chrestian - 13 Août 2026, 14:55
OL Mercato : un nouveau départ se dessine pour son jeune attaquant anglais

Après une première expérience encourageante à Annecy, Alejandro Gomes Rodríguez devrait encore quitter temporairement l’OL. Le club rhodanien souhaite offrir davantage de temps de jeu à son attaquant de 18 ans sans perdre la main sur son avenir.

L’OL privilégie un nouveau prêt

Selon les informations d’Olympique et Lyonnais, qui relaie Le Progrès, Alejandro Gomes Rodríguez ne devrait pas s’éterniser à Décines cet été. Comme pour Enzo Molebe, la direction lyonnaise privilégie activement la piste d’un prêt.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’international anglais U20 reste considéré comme un pari sur le long terme. L’idée n’est donc pas de s’en séparer définitivement, mais de lui permettre de franchir une nouvelle étape loin de la concurrence lyonnaise.

Un premier galop d’essai réussi à Annecy

Prêté à Annecy lors de la seconde partie de la saison 2025-2026, le natif de Caracas a disputé 13 rencontres, inscrit 2 buts et délivré une passe décisive. Un bilan honnête pour sa première véritable expérience chez les professionnels, malgré un épisode tendu après une provocation face à l’ASSE.

Avec l’OL, l’ancien joueur de Southampton est déjà devenu le plus jeune buteur de l’histoire du club en Coupe d’Europe. Ses rares apparitions ont confirmé son potentiel, mais son temps de jeu demeure encore trop limité pour accélérer sa progression.

Le mercato lyonnais continue de s’animer

Pendant que Gomes Rodríguez se dirige vers un nouveau départ temporaire, l’OL travaille également sur ses arrivées. Zachary Athekame est notamment arrivé à Lyon afin de passer sa visite médicale avant un prêt en provenance de l’AC Milan.

Pour Gomes Rodríguez, l’objectif est désormais de trouver un point de chute capable de lui garantir des minutes. Son profil offensif et son potentiel devraient attirer plusieurs clubs à la recherche d’un renfort à moindre coût.

OL

Actu foot OL : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OL : toutes les infos foot