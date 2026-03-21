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FRANCE

ASSE : l’entraîneur d’Annecy recadre Alejandro Gomes après sa provocation sur les Verts

Par Fabien Chorlet - 21 Mar 2026, 10:46
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Alejandro Gomes
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Avant ASSE – Annecy, l’entraîneur annécien, Laurent Guyot, a recadré Alejandro Gomes pour ses propos sur les Verts.

Avant le match de ce samedi (20h) entre l’AS Saint-Étienne et Annecy, Alejandro Gomes, prêté à Annecy par l’Olympique Lyonnais pour la seconde partie de saison, a fait de parler de lui en provoquant les Stéphanois, assurant qu’il ne porterait pas les chaussures vertes qu’il portait dernièrement contre l’ASSE.

« C’est un super challenge pour moi parce que Saint-Étienne est un rival de Lyon. Aujourd’hui, je suis à Annecy et ça va être un super match à jouer. La chose la plus importante sera de prendre les trois points. (…) La première chose qu’on m’a dite quand je suis arrivé à Lyon est que je ne pouvais pas porter de vêtements verts. Je connais tout ça mais ce sera un autre match samedi. J’avais des chaussures vertes à l’entraînement ? Non, je ne crois pas qu’elles soient vraiment vertes ! Mais c’est sûr que je ne les mettrai pas ce week-end pour le match ! », a déclaré le joueur prêté par l’OL au Dauphiné Libéré.

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« Alejandro Gomes est déjà au courant de ce que je veux pas »

En conférence de presse d’avant-match, Laurent Guyot est revenu sur les déclarations de son joueur et n’a pas manqué de le recadrer. « Quand on veut faire preuve et qu’on doit faire preuve d’un peu d’exemplarité, on évite d’agacer ou d’exciter les foules. Je pense que ça fait partie du rôle des entraîneurs d’en parler en amont. Je ne dis pas qu’on est parfait », a-t-il confié.

L’entraîneur d’Annecy a également précisé qu’il ne voulait pas de célébrations polémiques de la part d’Alejandro Gomes en cas de but à Geoffroy-Guichard. « Il est déjà au courant de ce que je veux pas. »

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