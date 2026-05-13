OM : 50 millions d’euros bientôt dans les caisses pour Frank McCourt ?

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

L’Olympique de Marseille pourrait voir arriver un énorme chèque cet été. Selon les informations de L’Équipe, des offres auraient déjà été formulées pour Igor Paixão et Quinten Timber.

Deux joueurs qui font partie des rares satisfactions de la saison olympienne… et qui pourraient rapporter très gros à Frank McCourt lors du prochain mercato.

Igor Paixão, un départ déjà impossible à ignorer ?

Arrivé avec beaucoup d’attentes, Igor Paixão a finalement montré de très belles choses cette saison malgré un contexte compliqué à Marseille.

Le Brésilien a terminé l’exercice avec des statistiques loin d’être anodines :

6 buts et 6 passes décisives en Ligue 1

4 buts et 1 passe décisive en Ligue des Champions

2 buts supplémentaires en Coupe de France

Des performances qui attirent forcément plusieurs clubs européens.

Estimé aujourd’hui à environ 35 millions d’euros sur Transfermarkt, l’ailier marseillais représente désormais une énorme valeur marchande pour l’OM.

Et même si le club phocéen aimerait probablement construire autour de lui, une offre importante pourrait rapidement faire réfléchir la direction olympienne.

Quinten Timber, la vraie réussite du mercato hivernal

L’autre dossier chaud concerne Quinten Timber. Arrivé cet hiver, le milieu néerlandais s’est rapidement imposé comme l’une des meilleures recrues marseillaises de la saison.

Valorisé autour de 25 millions d’euros, Timber apparaît aujourd’hui comme l’un des joueurs les plus bankables de l’effectif olympien.

Sa capacité à stabiliser le milieu de terrain, son activité et sa régularité ont convaincu de nombreux observateurs en seulement quelques mois.

Dans un mercato où l’OM devra probablement vendre pour rééquilibrer ses finances, son nom risque forcément de revenir avec insistance.

Selon @lequipe, des offres pour Quinten Timber et Igor Paixao ont déjà été faites à l'#OM. pic.twitter.com/l1yZrlfPVC — OManiaque (@OManiaque) May 13, 2026

Les rares joueurs que l’OM aimerait conserver

Le paradoxe pour Marseille reste évident : Igor Paixão et Quinten Timber font partie des très rares joueurs ayant réellement tiré leur épingle du jeu cette saison.

Et forcément, ce sont aussi ceux qui attirent aujourd’hui le plus les convoitises.

Si l’OM souhaite retrouver de la stabilité et reconstruire un projet ambitieux, conserver ce type de profils semble presque indispensable.

Mais face à des offres importantes, la tentation pourrait devenir très forte pour Frank McCourt et la direction olympienne.