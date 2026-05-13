OM : la signature de Lorenzi à Marseille pousse un ancien du RC Lens à l’OGC Nice

Alors que l’OM a sécurisé la piste Grégory Lorenzi pour son futur organigramme, l’OGC Nice pourrait devoir se tourner vers une autre option déjà bien connue du RC Lens.

Le marché des directeurs sportifs s’est animé en coulisses entre l’OM et l’OGC Nice. Depuis plusieurs semaines, le nom de Grégory Lorenzi circulait avec insistance dans les deux clubs, dans un contexte de restructuration des organigrammes sportifs.

Mais l’OM a pris une longueur d’avance dans ce dossier, en interne, pour sécuriser le profil de l’ancien dirigeant de Brest. Nice, de son côté, avait pourtant fait de Lorenzi une priorité pour succéder à Florian Maurice, dans le cadre d’un projet de refonte globale du secteur sportif.

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Face à cet échec, l’OGC Nice doit déjà anticiper. Et selon Mohamed Toubache-Ter, un nom revient avec insistance. « Le profil de Romain Stevenon a de nombreux partisans en interne… Pur niçois & qui a fait ses preuves avec un réseau conséquent ! Il reste à séduire le seul décisionnaire en la personne de Jean-Claude Blanc », comme le rapporte l’insider sur X.

Passé par le RC Lens entre 2017 et 2020, Stevenon occupait un poste de directeur des opérations sportives / membre de la cellule sportive. Dans la structure mise en place à Lens à cette époque, il travaillait aux côtés de Florent Ghisolfi et Yoann Lachor, avec une répartition précise des missions concernant le recrutement. Il a ensuite officié à Reims, puis Bordeaux.