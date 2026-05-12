PSG Mercato : le remplaçant de Lee identifié en Ligue 1, Julian Alvarez au centre d’un énorme deal

À deux matches de la finale de Ligue des champions contre Arsenal, le PSG prépare déjà son mercato d’été qui s’annonce musclé.

Le PSG entre dans une semaine charnière. Sacré quasiment champion de France après son succès contre Brest (1-0), le club parisien va utiliser ses deux dernières rencontres de Ligue 1 face à Lens et au Paris FC pour préparer la finale de la Ligue des champions du 30 mai contre Arsenal.

Mais derrière cette gestion sportive pensée par Luis Enrique, le chantier du mercato est déjà lancé. Avant même de suspendre temporairement les discussions liées aux prolongations et au recrutement, le technicien espagnol et le conseiller sportif Luis Campos avaient commencé à dessiner les contours de l’effectif 2026-2027.

Julian Alvarez et Akliouche dans le viseur

Parmi les priorités identifiées par Paris figurent notamment le recrutement d’un défenseur central, mais aussi un renforcement offensif, comme le rapporte L’Équipe dans un gros article. Dans cette optique, le nom de Julian Alvarez revient avec insistance. L’attaquant de l’Atlético de Madrid plaît énormément à Luis Enrique, qui apprécie son profil mobile et son intensité dans le pressing.

En parallèle, Paris suit aussi de très près Maghnes Akliouche. Le milieu offensif de Monaco, également convoité par Manchester City, est considéré comme le successeur potentiel de Lee Kang-in. Son profil créatif et sa capacité à évoluer entre les lignes séduisent particulièrement la cellule de recrutement parisienne.

Le PSG garde également un œil sur Matvey Kislyak, jeune milieu du CSKA Moscou dont plusieurs rapports auraient été demandés ces dernières semaines.

Lee Kang-in lié à l’arrivée de Julian Alvarez ?

Freiné par une blessure à la cheville, Lee Kang-in ne participera pas au déplacement à Lens. Une absence frustrante pour le Sud-Coréen, qui espérait profiter de cette fin de saison pour marquer des points avant de prendre une décision sur son avenir.

Sous contrat jusqu’en 2028, l’ancien joueur de Majorque conserve une belle cote sur le marché, notamment en Espagne où l’Atlético de Madrid surveille sa situation. Déjà tenté par un départ l’été dernier, Lee Kang-in pourrait cette fois obtenir un bon de sortie si Paris parvient à avancer sur le dossier Julian Alvarez.

Gonçalo Ramos plus que jamais sur le départ ?

La situation de Gonçalo Ramos semble tout aussi fragile. Malgré des statistiques correctes, l’attaquant portugais n’a jamais totalement convaincu dans le système de Luis Enrique. Titulaire à seulement quinze reprises cette saison, Ramos peine à s’imposer durablement dans la rotation offensive parisienne.

Son profil d’avant-centre axial paraît moins compatible avec le jeu de mouvement prôné par le coach espagnol. L’intérêt du PSG pour Julian Alvarez renforce encore davantage les doutes autour de son avenir dans la capitale. Plusieurs clubs surveilleraient déjà sa situation en vue du mercato estival.

Mbaye également concerné

Autre dossier sensible : celui de Ibrahim Mbaye. Le jeune attaquant sénégalais de 18 ans, sous contrat jusqu’en 2028, devrait obtenir du temps de jeu lors des deux dernières journées de Ligue 1. Mais les intérêts venus d’Angleterre se multiplient et le joueur s’interroge lui aussi sur sa place dans le futur projet parisien.

Une chose est sûre : derrière la préparation de la finale européenne, le PSG a déjà lancé les grandes manœuvres pour remodeler son attaque cet été.