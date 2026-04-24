PSG Mercato : offre monumentale d’un club saoudien pour le couteau suisse de Luis Enrique

Ciblé par l’Atlético Madrid l’été dernier, Kang-In Lee attire désormais un club d’Arabie saoudite.

Le dossier Kang-In Lee anime déjà les coulisses du PSG à l’approche du mercato estival. Selon les informations de PSGINSIDE-ACTUS, le club parisien aurait récemment reçu une offre très importante en provenance d’Al-Ahli Saudi FC, preuve de l’intérêt grandissant autour du milieu offensif sud-coréen.

Le club saoudien, habitué à frapper fort sur le marché des transferts, aurait proposé une somme conséquente pour s’attacher les services de l’international coréen. Une proposition qui témoigne de la cote toujours élevée de Kang-In Lee sur la scène internationale, lui qui a été dans le viseur de l’Atlético Madrid l’été dernier.

Le PSG veut encore y croire

Du côté du PSG, la position reste claire : le joueur n’est pas poussé vers la sortie. Le club souhaite même toujours explorer la possibilité d’une prolongation de contrat, signe de la confiance accordée à son profil technique et à sa polyvalence offensive.

Le PSG considère Kang-In Lee comme un élément utile dans la rotation, notamment grâce à sa capacité à évoluer entre le milieu et les ailes.

Un joueur ouvert à toutes les options

De son côté, le joueur ne ferme aucune porte. Kang-In Lee souhaiterait toutefois obtenir davantage de visibilité sur son temps de jeu. Son objectif est simple : jouer plus régulièrement afin de franchir un cap dans sa carrière.

Dans ce contexte, il serait également ouvert à des discussions avec d’autres clubs afin d’évaluer les différentes opportunités, sans décision précipitée à ce stade.

Un avenir encore flou

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028, le milieu offensif reste au cœur de plusieurs spéculations. Des intérêts d’autres clubs européens circulent déjà depuis plusieurs mois, preuve que son profil attire bien au-delà de la Ligue 1.

Alors que le mercato approche, son avenir dépendra surtout de deux facteurs : le rôle qu’on lui promettra à Paris et les offres concrètes sur la table.