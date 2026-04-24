OM, PSG, RC Lens, OL, Stade Rennais, FC Nantes : la Ligue 1 fait fuiter le classement final, ça pique pour Marseille

Si But! a l’habitude de faire un point chaque semaine sur l’évolution du classement prédit par l’IA, la Ligue 1 vient d’actualiser le sien via Opta.

Ce jeudi soir, la Ligue 1 a publié, via son compte X, le classement final projeté du championnat de France selon les statistiques avancées de son partenaire OptaJean. Le graphique, publié à 4 journées de la fin, révèle la position la plus probable de chaque club à l’issue de la saison, accompagnée du pourcentage de probabilité associé.

Un top 2 verrouillé, une bagarre féroce pour l’Europe

Le PSG (1er, 96,3 %) et le RC Lens (2e, 95 %) sont quasiment intouchables. Les deux formations trustent les deux premières places avec une certitude quasi mathématique, offrant aux Lensois une qualification directe en Ligue des champions pour la 2e fois en 4 saisons.

Derrière ce duo de tête, l’incertitude règne. L’OL occupe la 3e place avec seulement 31 % de probabilité, tandis que le LOSC suit en 4e (36,1 %). Le Stade Rennais pointe en 5e position (27,8 %). Ces trois clubs se disputent les dernières places européennes dans un mouchoir de poche.

Marseille en 6e place : le coup de poignard

C’est surtout pour l’OM que le verdict fait mal. Les Phocéens sont projetés 6es avec seulement 24,1 % de chances d’occuper cette position. Pour un club au standing et aux ambitions de l’Olympique de Marseille, une 6e place – synonyme très probable de Conference League ou, pire, d’absence de coupe d’Europe selon le barème final – constitue un véritable coup dur. Les supporters marseillais, qui rêvaient encore d’un sprint final plus ambitieux, voient leurs espoirs sérieusement refroidis par les modèles d’OptaJean.

Nantes et la zone rouge : un autre scénario qui fait mal

Plus bas dans le tableau, le FC Nantes apparaît en 17e position avec une probabilité écrasante de 92,3 %. Les Canaris sont donc quasiment condamnés à lutter jusqu’au bout pour le maintien, dans une fin de saison qui s’annonce irrespirable. À l’opposé, le FC Metz (18e, 94,8 %) semble déjà quasiment relégué.

Ce que disent les chiffres

Ces projections ne sont pas des certitudes, mais elles traduisent la tendance la plus vraisemblable à l’issue des simulations Opta. Avec quatre rencontres encore à disputer selon le calendrier, les écarts restent minces entre la 3e et la 6e place. Un résultat favorable ou défavorable lors de la 34e journée peut tout faire basculer.

Pour l’OM, le message est clair : il ne faudra pas seulement performer, mais surtout espérer que les concurrents directs (OL, LOSC, Rennes) trébuchent. Pour le Stade Rennais et l’OL, c’est l’occasion de valider une saison européenne. Quant au RC Lens et au PSG, ils peuvent déjà commencer à préparer la prochaine Ligue des champions.

Le classement final projeté par OptaJean et la Ligue 1 est sans appel : la saison 2025-2026 s’achèvera probablement avec un PSG et un RC Lens intouchables, une lutte à trois pour le podium, et une cruelle 6e place pour l’OM. Ça pique, et ça pique fort à Marseille.