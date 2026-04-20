OM, PSG, RC Lens, OL, Stade Rennais, FC Nantes : l’IA revoit son classement de Ligue 1, l’OM et l’OL hors du podium !

Le verdict est tombé… et il risque de faire parler. Selon les projections d’Opta et de leur intelligence artificielle basées sur les probabilités de classement, la hiérarchie de la Ligue 1 pourrait réserver quelques surprises majeures. Si certains cadors confirment leur statut, d’autres, en revanche, prennent un sérieux coup derrière la tête.

PSG ultra favori, Lens solide dauphin

Sans grande surprise, le Paris Saint-Germain écrase les projections avec 95,02 % de chances de terminer champion. Une domination statistique impressionnante qui confirme l’avance du club de la capitale dans ce sprint final.

Derrière, le RC Lens s’impose comme le principal challenger avec 93,79 % de chances de finir 2e. Une régularité qui place les Lensois en excellente position pour sécuriser une qualification directe en Ligue des Champions.

Le LOSC en embuscade, Rennes solide

La vraie surprise vient du LOSC Lille, qui s’invite sur le podium avec près de 35 % de chances de terminer 3e. Les Dogues confirment leur montée en puissance et apparaissent comme les mieux placés pour compléter le top 3.

Juste derrière, le Stade Rennais s’accroche, avec une forte probabilité de finir entre la 4e et la 6e place. Les Bretons restent dans la course à l’Europe, mais semblent légèrement en retrait pour viser mieux.

OM et OL hors du podium, la douche froide

C’est la grosse désillusion pour l’Olympique de Marseille. L’OM est projeté majoritairement entre la 4e et la 6e place, avec seulement 19,74 % de chances de finir 3e. Un coup dur pour un club qui visait clairement le podium.

Même constat pour l’Olympique Lyonnais. Malgré un léger espoir (30 % de chances de finir 3e), l’OL est lui aussi davantage attendu entre la 4e et la 6e position. Une irrégularité qui pourrait coûter cher dans la course finale.

FC Nantes en grand danger

En bas de tableau, la situation est bien plus inquiétante pour le FC Nantes. Les Canaris affichent 91,09 % de chances de terminer 17e, synonyme de relégation quasi assurée.

Une projection alarmante qui confirme les difficultés du club cette saison, englué dans une lutte pour le maintien qui semble mal engagée.

Une fin de saison sous tension

Entre un PSG intouchable, un Lens solide dauphin et une bataille féroce pour le podium, cette projection de l’IA dessine une fin de saison explosive.

Mais comme toujours en football, les statistiques ne font pas tout. Et si ces probabilités donnent une tendance claire, le terrain pourrait encore réserver quelques retournements inattendus… surtout pour des clubs comme l’OM ou l’OL, bien décidés à déjouer les pronostics.