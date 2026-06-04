Dans le viseur de l’OM, de l’OL et du Stade Rennais, Nabil Bentaleb (31 ans) pourrait privilégier la stabilité au LOSC.

Le dossier Nabil Bentaleb pourrait bientôt connaître son épilogue. Alors que son avenir paraissait encore très ouvert il y a quelques semaines, la tendance a nettement évolué et qui risque de décevoir plusieurs prétendants, notamment l’OM, l’OL et le Stade Rennais, qui surveillaient avec attention la situation de l’international algérien.

Les discussions ont avancé avec le LOSC

Selon Le Petit Lillois, les négociations entre le LOSC et l’entourage de Nabil Bentaleb ont connu une accélération importante ces derniers jours. Dans un premier temps, la proposition formulée par les dirigeants nordistes n’avait pas convaincu le joueur et ses représentants. Les discussions semblaient alors compliquées et l’hypothèse d’un départ restait crédible. Mais les deux parties ont progressivement rapproché leurs positions, au point qu’un réel optimisme entoure désormais le dossier.

Cette évolution constitue une excellente nouvelle pour le LOSC, qui souhaite conserver l’un des cadres de son milieu de terrain. Malgré plusieurs pépins physiques au cours de la saison, Nabil Bentaleb a une nouvelle fois démontré son importance dans l’effectif nordiste. Avec 37 rencontres disputées toutes compétitions confondues, deux buts et deux passes décisives, il a conservé un rôle majeur dans l’entrejeu lillois. Son expérience et son leadership continuent d’être très appréciés en interne.

L’OM, Lyon et Rennes à quai ?

La situation de Bentaleb n’avait pas échappé à plusieurs clubs français en quête d’expérience au milieu de terrain. L’OM, toujours attentif aux opportunités du marché, suivait notamment l’évolution du dossier. Même constat pour l’OL et le Stade Rennais, qui voyaient dans le profil du milieu de terrain algérien une option crédible pour renforcer leur effectif.

Mais l’attachement du joueur au projet lillois semble avoir fait la différence. À ce stade, aucun accord définitif n’a encore été officiellement signé. Néanmoins, les derniers échanges entre les différentes parties auraient permis de réduire considérablement les divergences. Sauf surprise de dernière minute, le LOSC semble désormais en très bonne position pour conserver son milieu de terrain.