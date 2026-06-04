Blessé avec l’ASSE en Ligue 2, Djylian N’Guessan (17 ans) n’en reste pas moins un joueur très courtisé en vue du mercato estival.

L’ASSE pourrait bien tenir son prochain gros transfert. Considéré comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation stéphanois, Djylian N’Guessan attire de plus en plus de prétendants à travers l’Europe. Pourtant, la saison du jeune attaquant n’a pas été un long fleuve tranquille. Freiné par des blessures lors de l’exercice de Ligue 2, le joueur de 17 ans n’a pas pu enchaîner comme il l’aurait souhaité. Un détail qui ne semble toutefois pas refroidir les recruteurs des plus grands clubs européens.

L’Allemagne se positionne

Déjà annoncé dans le viseur de l’Eintracht Francfort ces dernières heures, N’Guessan continue de faire parler de lui outre-Rhin. Selon le site Jeunes Footeux, deux autres géants allemands auraient désormais rejoint la course : le RB Leipzig et le Borussia Dortmund.

Ces clubs sont réputés pour leur capacité à détecter puis développer les jeunes talents avant de les propulser au plus haut niveau européen. Le profil de N’Guessan, sa puissance, son potentiel physique et sa marge de progression correspondent parfaitement aux critères recherchés par ces formations.

Chelsea reste à l’affût

Mais la concurrence ne vient pas uniquement d’Allemagne. Chelsea surveillerait également avec attention la situation du Stéphanois. Le club londonien, qui multiplie depuis plusieurs années les investissements sur les jeunes joueurs à fort potentiel via la stratégie BlueCo, considérerait N’Guessan comme une opportunité intéressante pour l’avenir.

Les Blues disposent de moyens financiers largement supérieurs à ceux de nombreux concurrents et pourraient rapidement devenir un acteur majeur du dossier si une offensive concrète était lancée.

L’ASSE prépare un petit jackpot

Sous contrat avec l’ASSE jusqu’en juin 2027, Djylian N’Guessan n’est pas dans une situation d’urgence contractuelle. Un élément qui permet aux dirigeants stéphanois d’aborder les discussions avec sérénité. Selon plusieurs échos, la direction des Verts aurait fixé ses exigences entre 12 et 15 millions d’euros pour envisager un départ de son jeune talent. Une somme considérable pour un joueur de 17 ans qui n’a pas encore totalement explosé au plus haut niveau, mais qui reflète le potentiel exceptionnel attribué au jeune attaquant.

Pour Kilmer Sports Ventures, le dossier s’annonce particulièrement sensible. D’un côté, une vente importante permettrait de renforcer considérablement les finances du club. De l’autre, perdre l’un des plus grands espoirs du centre de formation constituerait un signal fort pour l’avenir du projet sportif.