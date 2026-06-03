FC Nantes : Didier Deschamps pense encore à Nantes

Le FC Nantes traverse une période extrêmement douloureuse. Relégué en Ligue 2, le club nantais a vu une page sombre s’écrire dans son histoire récente. Une situation qui touche forcément les supporters, les salariés, les anciens du club… et même Didier Deschamps.

L’actuel sélectionneur de l’équipe de France n’a jamais caché son attachement aux Canaris. Formé à Nantes, où il a lancé sa carrière professionnelle, Deschamps garde un lien fort avec le club jaune et vert. Et face à la situation actuelle du FCN, le champion du monde 1998 n’a pas masqué son émotion.

Deschamps touché par la chute du FC Nantes

Dans des propos accordés à Ouest-France, Didier Deschamps a confié sa peine de voir Nantes quitter l’élite du football français. Un déclassement qui fait mal à l’ancien milieu de terrain, lui qui connaît parfaitement l’importance de ce club dans le paysage français.

« Je n’oublie jamais d’où je viens », a-t-il rappelé, avant d’exprimer sa « peine » et sa « tristesse » devant la relégation nantaise. Pour lui, le FC Nantes reste un grand club, un club historique, un club qui a naturellement sa place en Ligue 1.

Un message fort, forcément très symbolique, venant d’un homme qui a connu les plus grands sommets du football mondial mais qui n’a jamais renié ses racines.

Nantes, une étape fondatrice dans sa carrière

Avant de devenir capitaine de l’équipe de France, champion du monde, champion d’Europe puis sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps a grandi footballistiquement à Nantes. Le FCN a été l’un des premiers grands chapitres de sa carrière, et sans doute l’un des plus importants dans sa construction.

Le sélectionneur l’a lui-même reconnu : le FC Nantes lui a beaucoup apporté, à la fois humainement et footballistiquement. Une reconnaissance qui traverse les années, malgré les titres, les clubs prestigieux et les responsabilités qu’il a connues par la suite.

Deschamps n’a pas oublié ses amis nantais, ni ce que représente ce club pour toute une ville. Et c’est aussi pour cela que la situation actuelle le touche autant.

Une pensée pour les supporters et les salariés

Au-delà du sportif, Didier Deschamps pense aussi à ceux qui vivent le FC Nantes au quotidien. Les jeunes supporters, ceux qui découvrent le club au stade, ceux qui grandissent avec les couleurs jaune et vert, mais aussi les salariés, forcément marqués par cette relégation.

Car une descente en Ligue 2 ne concerne pas seulement les joueurs. Elle touche tout un environnement, toute une institution, tout un peuple. Et à Nantes, la blessure est immense.

Pour Deschamps, voir un club de ce standing tomber à l’étage inférieur est forcément difficile à accepter. Le FC Nantes, par son histoire, son identité et son palmarès, appartient à l’élite du football français.

Un message qui réchauffe le cœur nantais

Dans cette période compliquée, les mots de Didier Deschamps ne changeront pas la réalité sportive. Le FC Nantes devra se reconstruire, repartir au combat et tout faire pour retrouver rapidement la Ligue 1.

Mais ce message d’un ancien de la maison rappelle une chose essentielle : Nantes n’est pas un club comme les autres. Même loin de la Beaujoire, même après toutes ces années, Didier Deschamps reste profondément attaché aux Canaris.

Le FC Nantes est tombé, mais il n’est pas oublié. Et pour ses anciens comme pour ses supporters, l’objectif est désormais clair : relever la tête et retrouver la place qui doit être la sienne, parmi l’élite.