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ASSE : les enseignements de la défaite face au Servette, 3 joueurs sur le départ ?

Par Laurent Hess - 18 Juil 2026, 21:20

L’ASSE a connu sa première défaite de la préparation estivale. Opposés au Servette Genève ce samedi, les Verts d’Ian Cathro se sont inclinés 1-0. Voici ce qu’il faut retenir de la rencontre…

Pour leur deuxième match amical de l’été, les Verts se déplaçaient en Suisse pour affronter le Servette, à huis clos. Ian Cathro a reconduit un système en 4-2-2-2, avant de basculer en 4-2-3-1 à la mi-temps. Ce sont les Suisses qui ont trouvé l’ouverture avant la pause par Stevanovic sur une frappe de loin (32e).

Au retour des vestiaires, les nombreux changements opérés par Ian Cathro n’ont pas permis aux Verts de revenir au score, incapables de se procurer la moindre occasion.

Ferreira fautif, Stassin transparent

C’est sur une perte de balle de Joao Ferreira que le Servette a inscrit l’unique but de la rencontre. Sorti à la mi-temps, le latéral portugais n’a pas du marqué des points aux yeux de Cathro. A noter les prestations en demi-teinte des recrues Naïr, Csongvai et Breum, même si le Hongrois et le Danois ont montré une certaine qualité technique. Titularisé, le jeune Baallal (19 ans) n’a pas profité de l’occasion pour se montrer, alors que le duo Stassin-Duffus a été incapable de se montrer dangereux, le Belge courant beaucoup moins que le Jamaïcain. Entré en jeu, Thierno Ballo n’a quasiment pas touché le ballon, alors que le gardien Mamour Ndiaye est resté sur le banc.

Davitashvili, Ekwah et Moueffek n’ont pas joué

On notera également que Zuriko Davitashvili n’a pas participé à la rencontre, ce qui avait déjà été le cas contre Biel-Bienne (2-2) samedi dernier. Le Géorgien était pourtant sur la feuille de match, contrairement à Aïmen Moueffek et Pierre Ekwah. De là à penser que ces joueurs se rapprochent de la sortie…

ASSE

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