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ASSE Mercato : les deux favoris pour recruter Davitashvili et Stassin sont connus !

Par Fabien Chorlet - 18 Juil 2026, 08:20
Zuriko Daviatshvili et Lucas Stassin (ASSE)

Les dossiers Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin continuent d’animer le mercato de l’ASSE.

Retenus par l’AS Saint-Étienne l’été dernier, Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin pourraient cette fois-ci quitter le club du Forez au cours de ce mercato estival. Encore faudra-t-il qu’une offre satisfasse les exigences des dirigeants stéphanois. Ce vendredi, Peuple Vert a fait le point sur ces deux dossiers, faisant quelques révélations.

Davitashvili plus proche d’un départ que Stassin

Selon nos confrères, entre le Géorgien et le Belge, c’est aujourd’hui Zuriko Davitashvili qui serait le plus proche d’un départ de l’ASSE. Courtisé par l’Atalanta Bergame, Beşiktaş ou encore Fenerbahçe, c’est surtout l’Olympiakos qui pousserait le plus activement pour recruter l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux. Le club grec aurait d’ailleurs transmis une première offre estimée à 13,5 millions d’euros, bonus compris. Une proposition refusée par les dirigeants foréziens.

De son côté, Lucas Stassin susciterait moins d’intérêt ces dernières semaines qu’au début du mercato. Le Sporting Braga resterait le prétendant le plus concret pour l’ancien attaquant de Westerlo après son approche du mois de juin et pourrait relancer le dossier. Plusieurs autres clubs auraient également pris des renseignements au sujet du numéro 9 des Verts, sans toutefois passer à l’offensive jusqu’à présent.

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