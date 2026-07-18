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FRANCE

RC Lens Mercato : les supporters lensois ont tranché pour le retour d’Openda !

Par Fabien Chorlet - 18 Juil 2026, 08:40
Loïs Openda sous le maillot de la Juventus

Les supporters du RC Lens ne croient pas vraiment à un retour de Loïs Openda (Juventus) cet été.

Depuis plusieurs jours, un possible retour de Loïs Openda au RC Lens enflamme le mercato lensois et fait rêver les supporters sang et or. Ne figurant plus dans les plans de la Juventus Turin, l’attaquant belge intéresserait le club artésien, mais également l’Olympique Lyonnais, à la recherche d’un numéro 9 pour combler le départ d’Endrick, retourné au Real Madrid à l’issue de son prêt.

Le dossier s’annonce toutefois particulièrement complexe pour les dirigeants lensois, en raison du coût de l’opération, mais surtout du salaire de l’ancien joueur du RB Leipzig, même si la Vieille Dame serait ouverte à un prêt avec option d’achat et à prendre en charge une partie de sa rémunération.

Openda de retour, les supporters lensois n’y croient pas vraiment

Selon un sondage réalisé par nos confrères de Lensois.com, la majorité des supporters du RC Lens ne croit pas à un retour de Loïs Openda chez les Sang et Or. En effet, 57,99 % des votants estiment que « le montage semble trop compliqué pour Lens », notamment au regard du coût de l’opération. À l’inverse, seuls 16,59 % pensent que le retour de l’international belge finira par se concrétiser. Entre ces deux positions, 25,42 % des supporters du Racing jugent que le dossier reste totalement ouvert et qu’il y a « 50-50 » de chances de revoir l’ancien buteur artésien porter de nouveau le maillot lensois.

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