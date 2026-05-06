RC Lens Mercato : un grand club d’Italie fonce sur Samson Baidoo !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le RC Lens pourrait bientôt voir l’un de ses meilleurs défenseurs quitter le club. Arrivé l’été dernier dans le Nord, Samson Baidoo a rapidement impressionné en Ligue 1 au point d’attirer plusieurs géants européens. Et désormais, un très grand club italien semble prêt à passer à l’action pour le défenseur autrichien.

Samson Baidoo a conquis l’Europe

Recruté en provenance du RB Salzbourg pour environ 8 millions d’euros, Samson Baidoo s’est imposé comme l’une des grandes révélations de la saison lensoise.

À seulement 22 ans, le défenseur central a rapidement convaincu par sa puissance physique, sa qualité dans les duels et sa sérénité balle au pied.

Ses statistiques parlent d’ailleurs pour lui :

24 matchs disputés

2 buts

2 passes décisives

Des performances qui ont attiré très tôt l’attention de plusieurs grands clubs européens.

La Juventus suit de très près le défenseur lensois

Selon Tuttosport, la Juventus a bien inscrit Samson Baidoo sur sa shortlist pour renforcer sa défense centrale cet été.

Le club italien, actuellement en pleine reconstruction, cherche plusieurs profils défensifs capables d’apporter de la solidité et de la jeunesse à son effectif.

Et même si le Lensois n’est pas encore la priorité absolue de la Vieille Dame, son nom circule sérieusement du côté de Turin.

🚨🇦🇹 𝐍𝐄𝐖: Juventus and Inter are set to battle for Samson Baidoo, the 2004-born Lens defender.



In France, Baidoo has been compared to Raphaël Varane and Kalidou Koulibaly.



Juventus executives are reportedly monitoring the centre-back closely and could benefit from strong… pic.twitter.com/95nt4dIbYz — Forza Juve. (@TheFJEN) April 21, 2026

Deux joueurs de Guardiola devant lui

Toujours selon le média italien, la Juventus privilégie actuellement deux profils issus de Manchester City :

John Stones

Nathan Aké

Mais plusieurs obstacles compliquent ces dossiers.

John Stones possède un énorme salaire et un historique physique fragile, tandis que Nathan Aké souhaite quitter Manchester City mais reste un joueur très coûteux.

D’autres gros noms surveillés par la Juve

La Juventus étudie également d’autres pistes prestigieuses :

Kim Min-jae (Bayern Munich)

Joel Ordonez (Club Bruges)

Là encore, les problèmes sont nombreux.

Kim Min-jae touche un salaire estimé à près de 10 millions d’euros annuels, tandis que Bruges réclamerait plus de 30 millions d’euros pour Joel Ordonez.

Dans ce contexte, Samson Baidoo pourrait progressivement grimper dans la hiérarchie des priorités turinoises grâce à son profil jeune et financièrement plus accessible.

Lens prépare déjà une énorme plus-value

Sportivement, perdre Samson Baidoo représenterait évidemment un coup dur pour le RC Lens.

Mais financièrement, l’opération pourrait devenir exceptionnelle pour les Sang et Or.

Estimé aujourd’hui autour de 25 millions d’euros, le défenseur autrichien pourrait finalement rapporter plus de 30 millions d’euros grâce à la concurrence entre plusieurs clubs européens, notamment en Premier League et en Serie A.

Pour un joueur recruté seulement 8 millions d’euros un an plus tôt, la plus-value serait énorme.

Un départ déjà inévitable ?

Avec une qualification probable pour la prochaine Ligue des champions, Lens aimerait évidemment conserver l’un de ses meilleurs défenseurs.

Mais face à l’intérêt grandissant de clubs comme la Juventus, l’Inter ou encore Manchester City, il sera difficile de retenir longtemps Samson Baidoo.

Et la tendance semble désormais claire : le défenseur autrichien pourrait bien être l’un des très gros dossiers mercato de l’été lensois.