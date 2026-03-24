PSG Mercato : Luis Campos pousse pour son chouchou, Kolo Muani vers un départ définitif

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Le mercato estival du Paris Saint-Germain pourrait être marqué par un mouvement offensif majeur. Selon plusieurs sources italiennes, le club parisien envisagerait un échange impliquant Randal Kolo Muani et Jonathan David. Une opération qui traduirait la volonté de la direction sportive parisienne de remodeler son secteur offensif et de répondre aux attentes de l’entraîneur Luis Enrique.

Kolo Muani en quête de stabilité après plusieurs prêts

Actuellement prêté à Tottenham Hotspur par le PSG, Randal Kolo Muani traverse une période charnière de sa carrière. L’attaquant international français, âgé de 27 ans, souhaite désormais s’inscrire dans un projet stable après plusieurs expériences successives.

Son passage remarqué à la Juventus entre janvier et juillet 2025, ponctué par 10 buts en 22 rencontres, a laissé une impression positive en Italie. Ce ratio reste l’un des meilleurs de sa carrière, juste derrière sa saison référence avec l’Eintracht Francfort. De quoi alimenter l’intérêt persistant de la Vieille Dame, qui envisagerait un retour du joueur sous forme définitive.

Pour le PSG, la stratégie semble claire : éviter un nouveau prêt et privilégier un transfert qui permettrait de rééquilibrer l’effectif tout en ouvrant la porte à une recrue ciblée de longue date.

Jonathan David, l’attaquant préféré de Luis Campos

Dans cette optique, le directeur sportif Luis Campos aurait activé la piste menant à Jonathan David. L’international canadien, qu’il connaît bien depuis leur collaboration au LOSC Lille, présente un profil jugé compatible avec le projet parisien.

Rapide, efficace devant le but et capable de presser haut, David offrirait des solutions tactiques différentes dans le système de Luis Enrique. Son sens du placement et sa régularité en Ligue 1 ces dernières saisons en font une cible crédible pour renforcer l’attaque parisienne.

Un échange entre les deux joueurs pourrait satisfaire toutes les parties. Le PSG obtiendrait un attaquant désiré par sa direction sportive, tandis que la Juventus sécuriserait un élément offensif déjà intégré à son environnement.

La Juventus attend la Ligue des champions pour trancher

Du côté turinois, la décision dépendra largement de la qualification pour la prochaine Ligue des champions. Actuellement en lutte pour le top 4 de Serie A, la Juventus sait que sa participation à la plus prestigieuse des compétitions européennes pourrait conditionner la faisabilité financière de l’opération.

L’entraîneur Luciano Spalletti verrait d’un bon œil le retour de Kolo Muani. Il apprécie particulièrement son complément potentiel avec Dušan Vlahović, un duo offensif qui avait déjà montré des signes prometteurs lors de leur précédente association.

Dans un marché des transferts où les échanges entre grands clubs deviennent de plus en plus fréquents, ce dossier pourrait rapidement s’accélérer. Entre ambitions sportives, enjeux économiques et choix tactiques, le PSG prépare déjà ses grandes manœuvres estivales. Et l’avenir de son attaque pourrait bien se jouer dans ce feuilleton à multiples rebondissements.