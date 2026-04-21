Deux grosses nouvelles ce mardi concernant l’OL : Malick Fofana a repris l’entraînement collectif alors que le propriétaire de la Juventus, John Elkann, s’intéresse au rachat d’Eagle.

D’une multipropriété à une autre, l’Olympique Lyonnais pourrait changer de mains très prochainement mais pas forcément y gagner au change. Tuttosport révèle en effet que l’homme d’affaires John Elkann s’intéresse au rachat d’Eagle Football Holdings, dont fait partie l’OL. Propriétaire d’Exor, cet Américano-Italien possède la Juventus Turin mais également Ferrari. Il est l’un des héritiers de la puissante famille Agnelli, qui a fondé la Fiat il y a plus d’un siècle. Sa passion pour le football est réelle mais s’il devait racheter l’OL et Botafogo, il ferait des deux clubs des filiales de la Juventus, son club de cœur.

Fofana dans le groupe pour Auxerre ?

Cependant, Elkann n’aura pas la partie facile car Michele Kang et d’autres fonds américains sont également sur les rangs pour racheter Eagle. La femme d’affaires, qui a repris la main sur le groupe après la mise en retrait forcée de John Textor, entend redonner du lustre à l’OL pour mieux le vendre dans les années à venir. Et elle ne semble pas portée sur la multipropriété, ce qui devrait rassurer les supporters lyonnais…

En attendant, il y a une saison à terminer et, bonne nouvelle, Malick Fofana a participé à l’entraînement collectif du jour. L’ailier belge, blessé à une cheville le 26 octobre contre Strasbourg (2-1), n’a joué que cinq minutes depuis, face à Monaco (1-2), avant de rechuter. Il pourrait faire partie du groupe qui accueillera Auxerre samedi.

Info "Tuttosport" :



John Elkann, patron de Ferrari et de la Juventus s’intéresse au rachat d'Eagle Football Holdings, dont Botafogo et l'OL.



Mais l’homme d’affaires italien devra faire face à une forte concurrence, notamment de plusieurs fonds américains déjà sur le dossier en… — Ferveur Lyonnaise (@FerveurL) April 21, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OL

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)