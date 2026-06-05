Interrogé par But!, Benoit Costil a fait le bilan de la saison du Stade Rennais et fixé un objectif ambitieux pour 2026-2027.

Le Stade Rennais a terminé sa saison sur une note positive après plusieurs mois mouvementés. Longtemps irréguliers, les Bretons ont finalement réussi à arracher une qualification en Ligue Europa, un objectif qui paraissait loin d’être acquis au cœur de l’hiver. Pour Benoît Costil, cette remontée porte clairement la signature de Franck Haise.

« Une place plus cohérente »

Interrogé par But! avant la Coupe du monde, l’ancien portier rennais a livré une analyse lucide de l’exercice écoulé. « C’est une saison un peu particulière avec des hauts et des bas. Il y a eu des séries de victoires et de défaites. Franck Haise a réussi à redynamiser le groupe car on a pu voir pas mal de soucis avec Habib Beye », nous-a-t-il glissé. Pour Costil, la sixième place finale est finalement davantage en adéquation avec les moyens du club. « C’est une place plus cohérente par rapport aux investissements du club, qui a de vrais moyens. Que le Stade Rennais finisse 6e de Ligue 1 est un moindre mal, ils ont limité la casse. »

L’ancien international français ne cache pas ses ambitions pour la saison à venir. Selon lui, la qualification européenne obtenue ne doit constituer qu’une étape : « Aujourd’hui, je dirais que c’est le minimum de disputer la Ligue Conférence. » Costil espère même voir le Stade Rennais s’inspirer du parcours réalisé cette saison par d’autres formations ambitieuses sur la scène européenne : « Quand on voit Strasbourg dans le dernier carré cette saison, j’espère que les Rennais seront ambitieux pour le jouer à fond. »

La Ligue des champions dans le viseur

L’objectif fixé par Benoît Costil est clair : faire de cette qualification européenne un point de départ plutôt qu’une finalité : « J’espère que la saison prochaine sera dans la continuité pour flirter avec la Ligue des champions. » Un message fort qui reflète les attentes autour du projet rennais, alors que le club dispose de moyens importants et d’un effectif capable de rivaliser avec plusieurs prétendants au haut de tableau.

Costil a également tenu à mettre en avant l’engouement populaire qui entoure le club breton : « Ce qui est déjà bien, c’est que le Roazhon Park retrouve le parfum de l’Europe. Les supporters le méritent. » Avant de conclure par un hommage appuyé à l’ambiance rennaise : « Je dirais même que le stade paraît trop petit pour la ferveur populaire locale. L’ambiance et l’atmosphère sont juste incroyables. Ça pue le football. » Après avoir retrouvé l’Europe, le Stade Rennais sait désormais ce qui l’attend : confirmer sous les ordres de Franck Haise et tenter de se rapprocher encore davantage du Top 4.