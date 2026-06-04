Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Avant de lancer leur mercato estival, les clubs de Ligue 1 doivent passer l’épreuve incontournable de la DNCG. Le LOSC et le Stade Rennais peuvent souffler : leur situation financière a été validée sans la moindre restriction, tout comme Toulouse.

La période estivale est toujours scrutée de près par la Direction nationale du contrôle de gestion. Véritable gendarme financier du football français, la DNCG valide les comptes des clubs avant qu’ils ne puissent pleinement s’activer sur le marché des transferts. Cette année encore, plusieurs clubs de l’élite ont dû présenter des garanties solides pour éviter toute sanction.

Lille et Rennes passent sans encombre

Bonne nouvelle pour le LOSC et le Stade Rennais : les deux clubs ont obtenu un avis favorable sans aucune mesure restrictive. Cela signifie qu’ils pourront aborder le mercato estival 2026/2027 avec une liberté totale de recrutement, sans encadrement de la masse salariale ni restriction sur les indemnités de transfert. Une validation logique pour deux clubs dont la gestion est jugée stable et maîtrisée depuis plusieurs saisons. Le LOSC et Stade Rennais peuvent donc avancer sereinement sur leurs dossiers estivaux.

Toulouse également validé

Autre club concerné : Toulouse, qui a lui aussi reçu le feu vert de la DNCG. Comme Lille et Rennes, le club haut-garonnais pourra gérer son mercato sans contrainte particulière, un atout important pour structurer son effectif avant la reprise. En Ligue 2, US Boulogne a également obtenu un avis favorable, ce qui lui permet d’aborder la saison à venir avec sérénité sur le plan financier. Les regards peuvent désormais se tourner vers le mercato, où ces clubs disposent désormais de toutes leurs marges de manœuvre pour se renforcer.