Favori pour occuper le banc de l’OM, Bruno Genesio a pourtant déjà un premier chantier devant lui à Marseille.

L’OM n’a pas encore annoncé l’arrivée de Bruno Genesio mais les réflexions autour de la future équipe marseillaise sont déjà lancées. Après une saison marquée par des résultats contrastés et plusieurs changements de dynamique sur le banc, le futur projet olympien commence à prendre forme. Et un constat semble faire l’unanimité.

Le pressing, le grand chantier de l’OM

Selon les données de DataScout, l’OM a affiché cette saison des statistiques préoccupantes dans un domaine essentiel du football moderne : l’intensité de jeu. Sous Roberto De Zerbi puis Habib Beye, le club phocéen figurait parmi les grandes équipes européennes qui parcouraient le moins de kilomètres sur le terrain. Un chiffre qui interpelle alors que les meilleures formations du continent fondent une grande partie de leur réussite sur le pressing et les efforts répétés.

Dans le football actuel, la capacité à récupérer rapidement le ballon est devenue un élément central. Or, Marseille a souvent souffert d’un manque d’agressivité collective, laissant parfois trop d’espaces à ses adversaires et peinant à maintenir une pression constante durant 90 minutes. Pour Bruno Genesio, réputé pour son exigence tactique et son souci de l’équilibre collectif, ce secteur pourrait rapidement devenir une priorité absolue.

Un milieu « gros moteur » recherché au Mercato ?

Cette problématique pourrait d’ailleurs avoir une influence directe sur le recrutement estival. Selon les tendances qui émergent autour du club, un milieu de terrain capable d’apporter un énorme volume de course figurerait parmi les profils les plus recherchés. L’objectif serait d’augmenter l’intensité globale de l’équipe tout en améliorant la qualité du pressing. Ce type de joueur pourrait devenir la pièce maîtresse du futur OM version Genesio.

Au-delà du mercato, ce chantier concerne également les joueurs déjà présents dans l’effectif. Le futur entraîneur marseillais devra parvenir à instaurer une culture de l’effort plus constante afin de permettre à son équipe de rivaliser avec les meilleures formations françaises et européennes. Car si le talent individuel est présent à Marseille, l’intensité collective reste un domaine dans lequel l’OM possède encore une importante marge de progression.