Bruno Genesio, futur entraîneur de l’OM, devrait arriver à Marseille avec deux renforts dans ses valises.

Le projet de l’OM autour de Bruno Genesio avance progressivement, même si plusieurs zones d’ombre persistent encore sur l’organisation globale du staff technique. Selon La Provence, les discussions se poursuivent en interne afin de définir précisément les contours de l’encadrement technique qui accompagnera le futur entraîneur olympien.

Un staff encore en construction à l’OM

Dans un contexte marqué par des incertitudes financières et une restructuration globale du club, l’OM doit encore trancher plusieurs points importants concernant le nombre d’adjoints et la composition complète du staff. Les contraintes économiques obligent la direction à ajuster ses choix, ce qui ralentit parfois la finalisation des décisions.

Malgré ces incertitudes, deux profils seraient déjà pressentis pour intégrer le staff de Genesio. Il s’agirait de Dimitri Farbos et de Jérémie Bréchet, qui pourraient accompagner le futur coach dans sa mission à Marseille. Ces arrivées potentielles viendraient structurer un premier cercle technique autour de Genesio, en attendant d’éventuels ajustements supplémentaires.

Un projet encore dépendant du contexte financier

Nicolas Dehon devrait lui aussi accompagner le staff au poste d’entraîneur des gardiens. Si ces mouvements prennent forme, ils restent néanmoins liés à la situation économique du club. Le flou actuel oblige l’OM à avancer avec prudence, notamment sur les coûts liés au staff et à l’organisation sportive globale.

Dans ce contexte, chaque décision est prise avec un équilibre entre ambition sportive et réalité budgétaire. Une chose est sûre : le chantier marseillais ne fait que commencer, et l’ère Genesio s’annonce déjà structurée mais encadrée par de fortes contraintes.