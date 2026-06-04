À peine officialisé à l’OM, Grégory Lorenzi se retrouve déjà au cœur d’un sérieux conflit juridique.

Le dossier Grégory Lorenzi prend une tournure inattendue. Alors que l’OM avait officialisé son arrivée pour occuper le rôle de directeur sportif, la situation est désormais loin d’être stabilisée. En cause : un engagement contractuel antérieur avec l’OGC Nice, qui estime que le dirigeant était lié au club en cas de maintien en Ligue 1.

L’OGC Nice passe à l’offensive juridique

Selon L’Équipe, Grégory Lorenzi aurait signé un accord prévoyant son arrivée à Nice si le club azuréen conservait sa place dans l’élite. Un scénario devenu réalité après la victoire en barrage face à l’ASSE (0-0, 4-1). Mais entre-temps, l’ancien directeur sportif de Brest aurait accepté une offre de l’OM, créant une situation de double engagement particulièrement sensible. Face à cela, Nice a décidé de durcir le ton.

Le président niçois Jean-Pierre Rivère n’aurait pas l’intention de laisser passer ce dossier. Le club estime que l’engagement signé doit être respecté et entend faire valoir ses droits. Après plusieurs tentatives de résolution à l’amiable, notamment une proposition de démission sans préavis de Lorenzi, les discussions ont échoué.

Un dossier délicat pour l’OM

Les dirigeants niçois ont donc choisi de saisir les prud’hommes afin de trancher le litige. Pour l’OM, cette affaire arrive à un moment stratégique. Le club phocéen pensait sécuriser un renfort important dans son organigramme, mais se retrouve désormais confronté à une incertitude juridique. Cette situation pourrait retarder, voire compliquer, l’intégration complète de Lorenzi dans ses nouvelles fonctions.

Pour l’heure, aucun dénouement rapide n’est attendu. Les procédures judiciaires pourraient s’étendre sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, laissant planer une zone d’ombre autour du dossier. Du côté marseillais, on espère évidemment une issue favorable permettant de stabiliser rapidement la situation. Mais à Nice, la détermination est claire : le club entend aller jusqu’au bout.