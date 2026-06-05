Si le futur entraîneur du FC Nantes n’est pas encore trouvé, les supporters des Canaris s’inquiètent pour le mercato à venir.

L’incertitude continue de régner à la Jonelière. À trois semaines du début de la préparation estivale, le FC Nantes n’a toujours pas tranché concernant son futur entraîneur. Une situation qui nourrit les interrogations autour du projet sportif des Canaris. Mais si le dossier du coach occupe une place centrale dans l’actualité nantaise, le mercato suscite lui aussi de nombreuses inquiétudes auprès des supporters.

Un sondage sans appel au FC Nantes

Afin de prendre le pouls de sa communauté, But! a récemment interrogé les supporters sur leurs attentes concernant le prochain mercato. La question était simple : « À quel mercato vous attendez-vous cet été ? » Et les résultats sont particulièrement révélateurs du climat qui entoure actuellement le club.

55 % des votants s’attendent à assister à du « panic-buy », autrement dit à un recrutement réalisé dans l’urgence en fin de mercato, un scénario que beaucoup de supporters estiment avoir déjà observé à plusieurs reprises ces dernières années. 45 % anticipent quant à eux un mercato faible. Plus frappant encore, aucune personne interrogée ne croit à un « mercato de folie » ou à une « bonne surprise », deux options qui terminent à 0 %.

Une confiance au plus bas chez les supporters

Ces résultats traduisent avant tout un manque de confiance généralisé envers la stratégie sportive du club. Les dernières fenêtres de transferts ont souvent laissé les supporters sur leur faim, entre recrutements tardifs, paris risqués et effectif parfois déséquilibré. L’absence de visibilité concernant le futur entraîneur renforce également ce sentiment. Beaucoup estiment qu’il sera difficile de construire un mercato cohérent sans connaître l’identité du technicien qui dirigera l’équipe la saison prochaine.

Avant même de penser aux recrues, la direction nantaise doit donc régler la question du banc. Plusieurs profils ont été évoqués ces dernières semaines, mais aucune décision définitive n’a encore été annoncée. Ce retard pourrait avoir des conséquences sur certaines négociations de mercato, les joueurs ciblés souhaitant souvent connaître le projet sportif et l’identité de l’entraîneur avant de s’engager. Les prochaines semaines seront donc déterminantes pour le FC Nantes.

Une surprise encore possible ?

Si le pessimisme domine largement aujourd’hui, le marché des transferts réserve régulièrement son lot de surprises. Les dirigeants nantais savent qu’ils devront rapidement envoyer des signaux positifs afin de rassurer un public qui semble de plus en plus sceptique. La nomination du futur entraîneur pourrait constituer un premier pas dans cette direction.

Pour l’heure, une chose est certaine : les supporters du FC Nantes n’attendent pas de miracle cet été. Entre crainte d’un recrutement dans l’urgence et peur d’un mercato insuffisant, la confiance envers les futures décisions du club apparaît plus fragile que jamais.