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FRANCE

FC Nantes : le suspense touche à sa fin, le nouveau coach annoncé ce vendredi !

Par Bastien Aubert - 5 Juin 2026, 08:00
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Waldemar Kita (FC Nantes)

Au lendemain du départ de Christophe Pélissier de l’AJ Auxerre, on apprend que le futur entraîneur du FC Nantes devrait être annoncé ce vendredi.

Alors que les supporters commençaient à s’inquiéter du retard pris par le club dans ce dossier prioritaire, une tendance forte se dégage désormais : le FC Nantes serait prêt à officialiser son nouvel entraîneur.

Gilles Favard lâche la bombe

C’est Gilles Favard qui a mis le feu aux poudres ce jeudi sur les réseaux sociaux. Le consultant, réputé proche de Waldemar Kita, a publié un message particulièrement clair. « Le nouveau coach du FC Nantes dévoilé demain », a-t-il annoncé sur X. Une déclaration qui laisse penser que le choix des dirigeants nantais est désormais arrêté.

Cette annonce mettrait fin à une longue période de flottement. Depuis la fin de saison, plusieurs techniciens ont été associés au FC Nantes. Les noms d’Olivier Pantaloni, Philippe Montanier, Christophe Pélissier, Stéphane Moulin ou encore Michel Der Zakarian ont circulé avec insistance. Mais jusqu’à présent, aucune piste n’avait réellement abouti. La relégation en Ligue 2 et les nombreuses incertitudes entourant le projet sportif ont rendu les discussions particulièrement complexes.

Un choix crucial pour l’avenir du FC Nantes

Le futur entraîneur du FC Nantes héritera d’une mission particulièrement importante. L’objectif affiché sera évidemment de permettre aux Canaris de retrouver rapidement la Ligue 1 après une saison catastrophique qui a débouché sur la relégation. Au-delà des résultats, il devra également redonner une identité claire à une équipe qui a souvent navigué à vue ces derniers mois.

Au FC Nantes, l’attente est immense. À moins de trois semaines de la reprise, les supporters espèrent que cette nomination permettra enfin de lancer véritablement le mercato et la préparation de la saison 2026-2027. Une chose semble désormais certaine : sauf énorme surprise, le FC Nantes devrait connaître le nom de son nouvel entraîneur dès ce vendredi.

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