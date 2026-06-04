Les dirigeants du FC Nantes semblent dans l’impasse au sujet de la nomination de son futur entraîneur.

Le temps passe et le FC Nantes n’a toujours pas trouvé son nouvel entraîneur. Après une saison catastrophique conclue par une relégation en Ligue 2, les Canaris peinent à reconstruire un projet sportif crédible. Et les derniers noms évoqués pour prendre les commandes de l’équipe ne rassurent pas forcément les supporters.

Selon Emmanuel Merceron, plusieurs refus auraient déjà été essuyés par la direction du FC Nantes. Olivier Pantaloni, considéré comme une piste prioritaire, n’aurait pas donné suite. Même constat pour Philippe Montanier, autre profil expérimenté étudié par les dirigeants.

« Le 1er marché a dit non (Pantaloni). Le 2ème marché a dit non (Montanier). On arrive tranquillement sur le 3ème marché (Der Zakarian, Laurey, Battles, Guion…). Le FC Nantes descend violemment de son nuage, bienvenue en Ligue 2 », a résumé le journaliste sur les réseaux sociaux.

Der Zakarian, Laurey, Battles et Guion dans la réflexion ?

Face à ces refus successifs, le FC Nantes semble désormais explorer d’autres options. Les noms de Michel Der Zakarian, Thierry Laurey, Laurent Battles et David Guion circulent avec insistance ces derniers jours. Des techniciens qui connaissent parfaitement les exigences de la Ligue 2 et qui disposent d’une solide expérience dans la gestion des clubs en quête de remontée.

Mais pour une partie des supporters nantais, ces pistes donnent surtout l’impression d’un déclassement brutal après plusieurs années passées dans l’élite. La pression monte d’autant plus que le chantier est immense. Le futur entraîneur devra reconstruire un groupe touché par la relégation tout en relançant une dynamique sportive très dégradée.

Moulin également dans les petits papiers

Selon nos informations, un autre nom figure dans la liste des dirigeants nantais : celui de Stéphane Moulin. Libre et reconnu pour la qualité du travail accompli à Angers pendant de nombreuses années, le technicien présente un profil apprécié dans le football français. Son expérience, sa connaissance des championnats nationaux et sa capacité à faire progresser les joueurs constituent des arguments qui séduisent en interne. Reste à savoir si cette piste pourra réellement se concrétiser dans les prochains jours.

À moins de trois semaines de la reprise, l’absence de décision commence à alimenter les inquiétudes autour du club. Les supporters s’interrogent sur la direction prise par le FC Nantes et redoutent un retard important dans la préparation de la saison à venir. Le choix du futur entraîneur sera déterminant pour les ambitions des Canaris. Mais après plusieurs refus et alors que les pistes se multiplient, le sentiment dominant est celui d’un club qui peine encore à trouver son nouveau cap.