Si le FC Nantes ne connaît pas encore son futur entraîneur, les Canaris auraient déjà bouclé une opération en vue du mercato estival.

Le FC Nantes continue de préparer l’avenir malgré les incertitudes qui entourent encore son banc de touche. Si le nom du futur entraîneur n’est toujours pas officiellement connu, les Canaris ne restent pas inactifs sur le marché des transferts.

Selon Africafoot, les dirigeants nantais ont jeté leur dévolu sur Mohamed Bangoura, un jeune milieu offensif guinéen qui évolue actuellement sous les couleurs du Hafia FC. Un profil qui attire de plus en plus l’attention en Afrique et qui pourrait bientôt découvrir l’Europe.

Le phénomène « Cantona Junior »

Surnommé « Cantona Junior », Mohamed Bangoura s’est imposé comme l’une des révélations du championnat guinéen ces derniers mois. Le joueur séduit par sa qualité technique, sa créativité dans les derniers mètres et sa capacité à débloquer des situations grâce à sa vision du jeu. Des qualités qui ont rapidement attiré l’attention de plusieurs recruteurs européens. Du côté du FC Nantes, son profil correspond parfaitement à la stratégie actuellement mise en place par le club : miser sur des jeunes joueurs à fort potentiel capables de progresser avant d’exploser au plus haut niveau.

Toujours d’après Africafoot, les dirigeants du FC Nantes auraient déjà engagé des discussions avec l’entourage du joueur. Les Canaris suivent son évolution depuis plusieurs mois et souhaiteraient désormais passer à l’étape suivante afin de sécuriser son arrivée. Les premiers échanges seraient jugés positifs et les différentes parties avanceraient dans un climat favorable.

Une opportunité pour l’avenir du FC Nantes ?

À seulement quelques saisons de ses débuts dans l’élite guinéenne, Mohamed Bangoura pourrait ainsi franchir un cap majeur dans sa carrière. Ses performances avec le Hafia FC ont convaincu plusieurs observateurs qu’il possédait le potentiel nécessaire pour réussir dans un championnat européen plus exigeant. Pour le FC Nantes, l’opération s’inscrit dans une logique de construction à moyen terme. Le club cherche à renforcer son effectif avec des profils capables d’apporter de la créativité tout en représentant une valeur d’avenir.

Même si aucun accord définitif n’a encore été annoncé, les signaux semblent favorables à une issue positive. Le FC Nantes apparaît aujourd’hui comme l’un des clubs les plus avancés dans ce dossier et pourrait rapidement accélérer pour éviter l’arrivée de nouveaux concurrents. Si les négociations aboutissent, Mohamed Bangoura découvrirait alors le football français et franchirait un immense cap dans sa progression. Pour les Canaris, ce serait également un signal fort envoyé en vue d’un mercato placé sous le signe du renouveau.