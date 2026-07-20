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FRANCE

FC Nantes Mercato : Awaziem vers la sortie, les Canaris préparent déjà sa succession !

Par William Tertrin - 20 Juil 2026, 09:00
Chidozie Awaziem lors du match du FC Nantes sur la pelouse de l'OL.

Le FC Nantes ne compte pas rester sans réaction après le départ annoncé de Chidozie Awaziem vers Konyaspor.

Le FC Nantes avance sur son mercato défensif. Alors que Chidozie Awaziem est annoncé proche d’un transfert vers Konyaspor, le journaliste de Ouest-France David Phelippeau a apporté une précision importante : il ne s’agit pas seulement d’un départ, puisque les dirigeants nantais travaillent également sur l’arrivée d’un renfort dans l’axe.

Le FC Nantes va remplacer Awaziem

Sur les réseaux sociaux, David Phelippeau a répondu à un supporter qui s’interrogeait sur les conséquences du départ du Nigérian : « Si tu lis bien Ouest-France tu sais qu’ils vont normalement en recruter un autre… 😉 ». Une manière de confirmer que le FCN a anticipé cette perte et qu’un recrutement est attendu en défense centrale.

Le départ d’Awaziem ouvre donc une nouvelle place dans l’effectif nantais. Le défenseur, revenu au club en 2025 après un premier passage sous le maillot jaune et vert, avait été recruté pour apporter son expérience et son impact dans les duels.

Une nouvelle charnière à construire

Avec cette future arrivée, le FC Nantes cherche probablement davantage qu’un simple remplaçant numérique. Le profil du futur défenseur devra s’intégrer aux solutions déjà présentes dans l’effectif (Tati, Youssif, Duverne, Perrin) et apporter une complémentarité à la charnière actuelle.

Les supporters nantais attendent désormais de connaître l’identité de ce nouveau renfort. Une chose semble acquise : le départ d’Awaziem ne sera pas le dernier mouvement du FC Nantes dans le secteur défensif cet été.

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