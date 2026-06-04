Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

En fin de contrat au FC Nantes, Anthony Lopes (35 ans) va s’engager avec Angers, où il a déjà passé sa visite médicale.

L’avenir d’Anthony Lopes semble désormais se dessiner loin du FC Nantes. Après une période compliquée chez les Canaris, marquée notamment par la relégation en Ligue 2, le gardien portugais s’apprête à relancer sa carrière dans un nouveau projet.

Angers a pris une grosse longueur d’avance

À 35 ans, l’ancien joueur de l’OL, où il a disputé 427 matchs de Ligue 1 va découvrir un troisième club français au plus haut niveau. Selon L’Équipe, le portier du FC Nantes aurait passé sa visite médicale avec le SCO d’Angers ce jeudi.

Le club angevin, en quête d’expérience et de stabilité dans ses cages, aurait convaincu le joueur de rejoindre son projet pour les prochaines saisons. Un contrat de deux ans, assorti d’une année en option, serait en préparation.

Une nouvelle aventure pour Lopes

Ce mouvement marque la fin d’une courte mais intense aventure au FC Nantes. Arrivé avec un statut important, Lopes n’a pas forcément connu la dynamique espérée, dans un contexte global compliqué pour le club. La relégation en Ligue 2 a accéléré les décisions, et le gardien a choisi de tourner la page pour poursuivre sa carrière au plus haut niveau.

Pour le SCO, ce recrutement représente un signal fort. Le club souhaite s’appuyer sur des joueurs expérimentés pour encadrer son effectif et sécuriser sa saison en Ligue 1. Le profil de Lopes, habitué aux grands rendez-vous et aux fortes pressions, correspond parfaitement à cette ambition.