FC Nantes : le retour de Der Zakarian prend de l’épaisseur

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le FC Nantes cherche toujours son nouvel homme fort. Relégués en Ligue 2, les Canaris doivent rapidement trouver l’entraîneur capable de porter l’opération remontée immédiate. Et dans cette quête déjà compliquée, un nom bien connu de la maison revient avec insistance : Michel Der Zakarian.

L’ancien coach nantais fait partie des pistes envisagées pour succéder à Vahid Halilhodzic. Un profil qui a du sens sur le papier, puisque Der Zakarian connaît parfaitement le club, son environnement, la Ligue 2, et surtout la recette pour faire remonter Nantes en Ligue 1.

Michel Der Zakarian, le retour qui prend de l’épaisseur

À 63 ans, Michel Der Zakarian pourrait-il vivre une troisième aventure sur le banc du FC Nantes ? La piste existe bel et bien. Le technicien figure parmi les noms étudiés par la direction nantaise, qui cherche un entraîneur capable de remettre rapidement le club sur les rails.

Son profil coche plusieurs cases importantes : expérience, autorité, connaissance du championnat et attachement au club. Dans une période aussi délicate, Nantes ne peut pas se permettre de se tromper. La Ligue 2 est un championnat exigeant, parfois piégeux, et les Canaris auront besoin d’un entraîneur capable de gérer la pression dès les premières journées.

Sur ce point, Michel Der Zakarian présente un avantage évident : il sait exactement où il mettrait les pieds.

Deux passages, deux montées en Ligue 1

Michel Der Zakarian n’est pas un ancien coach comme les autres à Nantes. Il a déjà dirigé les Canaris à deux reprises, d’abord entre février 2007 et août 2008, puis entre mai 2012 et juin 2016.

Surtout, il a déjà réussi deux montées en Ligue 1 avec le club, en 2008 puis en 2013. Un détail qui pèse lourd au moment où Nantes cherche justement à retrouver l’élite le plus vite possible.

Pour une direction en quête d’un entraîneur rompu à ce genre de mission, difficile de trouver un CV plus parlant. Der Zakarian connaît la maison, connaît les exigences du public nantais et sait comment construire une équipe compétitive pour la montée.

Un retour possible, mais pas encore avancé

Pour l’instant, aucune discussion concrète n’aurait encore été engagée entre les deux parties. Le dossier reste donc au stade de la piste, même si l’intérêt existe côté nantais.

De son côté, Michel Der Zakarian ne serait pas fermé à l’idée d’un retour. Un élément important, surtout dans un marché des entraîneurs où plusieurs profils peuvent hésiter face à la situation actuelle du FC Nantes.

Le club sort d’une relégation douloureuse et doit reconstruire rapidement, dans un contexte forcément tendu. Voir un entraîneur expérimenté accepter d’envisager le défi serait déjà une première bonne nouvelle.

Un homme toujours proche du club

Autre élément à noter : Michel Der Zakarian réside en Loire-Atlantique et reste proche de l’environnement nantais. Il a d’ailleurs été aperçu récemment au stade Marcel-Saupin, lors de la finale du Challenge Espoirs remportée par Nantes contre l’OM le 20 mai.

Un détail qui ne signifie pas forcément qu’un retour est imminent, mais qui confirme que le technicien garde un lien avec le club et son territoire. Pour les supporters, cela peut aussi compter.

Dans une période où Nantes a besoin de retrouver une identité forte, rappeler un entraîneur qui connaît l’histoire récente du club pourrait permettre de recréer un minimum de stabilité.

Nantes n’a plus le droit à l’erreur

Le choix du futur entraîneur sera capital. Après la relégation en Ligue 2, le FC Nantes ne vise qu’une chose : remonter immédiatement. Mais pour cela, il faudra un coach capable de trancher, d’imposer un cadre et de construire rapidement un groupe taillé pour ce championnat.

Michel Der Zakarian apparaît comme une option logique. Il n’est peut-être pas le choix le plus glamour, mais il représente une forme de sécurité. Et dans la situation actuelle des Canaris, cette sécurité pourrait avoir une vraie valeur.

Der Zakarian, la solution évidente ?

Le FC Nantes continue d’explorer plusieurs pistes, mais celle menant à Michel Der Zakarian possède un poids particulier. Son passé au club, ses deux montées en Ligue 1 et sa connaissance de la Ligue 2 en font un candidat crédible pour mener l’opération remontée.

Reste désormais à savoir si Waldemar Kita décidera réellement d’avancer sur ce dossier. Car si Der Zakarian n’est pas fermé à un retour, encore faut-il que la direction nantaise fasse le premier pas.

Une chose est sûre : dans le flou actuel autour du futur coach, le nom de Michel Der Zakarian ressemble de plus en plus à une piste sérieuse pour remettre Nantes dans le bon sens.