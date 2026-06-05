Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Relégué en Ligue 2, le FC Nantes aura bien du mal à conserver son effectif. L’OL veut tenter un premier coup au mercato estival.

La relégation du FC Nantes risque d’avoir des conséquences bien au-delà du simple aspect sportif. Si les Canaris espèrent rapidement remonter dans l’élite, ils devront également gérer les nombreuses sollicitations qui concernent leurs joueurs les plus prometteurs. Parmi eux figure un nom qui revient avec insistance depuis plusieurs semaines : Louis Leroux.

L’OL passe à l’offensive

Selon les informations de BeFoot, l’OL suit attentivement le dossier du jeune Nantais. À seulement 20 ans, Louis Leroux possède déjà une expérience intéressante avec près de cinquante apparitions chez les professionnels. Son profil polyvalent séduit particulièrement les recruteurs lyonnais.

Capable d’évoluer au milieu offensif, sur un côté ou même dans un rôle plus défensif, le gaucher a démontré une capacité d’adaptation rare pour un joueur de son âge. Une qualité particulièrement appréciée dans les effectifs modernes.

Un avenir compliqué en Ligue 2 ?

La descente du FC Nantes pourrait naturellement accélérer les réflexions autour de son avenir. De nombreux jeunes talents souhaitent poursuivre leur progression au plus haut niveau et la perspective d’évoluer en Ligue 2 pourrait peser dans la balance. C’est précisément sur cet argument que l’OL espère pouvoir se positionner dans les prochaines semaines.

Le club rhodanien cherche régulièrement à identifier des joueurs à fort potentiel avant leur explosion définitive. Louis Leroux semble parfaitement correspondre à ce profil. Du côté du FC Nantes, l’idée n’est toutefois pas de vendre à n’importe quel prix. Waldemar Kita considère le jeune milieu comme l’un des piliers potentiels du futur projet de remontée.

Kita veut le conserver

Le joueur ferait partie des éléments sur lesquels le prochain entraîneur pourrait s’appuyer pour reconstruire une équipe compétitive. Toujours selon BeFoot, Nantes valoriserait son joueur autour de 10 millions d’euros. Une somme importante pour un club de Ligue 2 mais qui reflète le potentiel accordé au joueur en interne.

L’OL n’est d’ailleurs pas seul sur ce dossier. L’AS Monaco aurait également pris des renseignements récemment concernant Louis Leroux. Aucune offensive concrète n’aurait encore été lancée, mais l’intérêt monégasque confirme que le Nantais est désormais identifié comme l’un des jeunes joueurs français les plus prometteurs à son poste. Cette concurrence pourrait rapidement faire grimper les enchères si plusieurs clubs décident de passer à l’action.