Hier lundi, c’était le premier anniversaire du doublé de Lucas Stassin lors du derby contre l’OL (2-1). Un match au cours duquel il avait également blessé le milieu de l’OL Corentin Tolisso…

Le compte X La Mise au Vert a publié hier le message suivant : « Il y a 365 jours, Lucas Stassin se faisait un nom et une place dans le cœur des supporters de l’ASSE. Pour le meilleur… et pour le ̶p̶i̶r̶e̶ meilleur aussi ! ». Cette dernière partie est une allusion pas du tout voilée à la blessure que l’attaquant belge, auteur d’un doublé face à l’OL (2-1) le 20 avril 2025, avait infligée à Corentin Tolisso. Expulsé sur le coup, il avait été « sauvé » par la VAR, qui avait incité l’arbitre à changer le carton rouge en avertissement.

Ce soir-là, l’ASSE et Lucas Stassin avaient fait très fort. Alors qu’ils étaient au plus mal au classement et qu’une victoire de l’OL, qui courait après une place européenne, semblait évidente, ils avaient réalisé un véritable exploit. Dans un match plein, marqué par une grosse intensité, ils avaient ouvert le score sur un coup de tête de leur avant-centre belge. Peu de temps après, ce dernier, en voulant récupérer le ballon dans les pieds de Corentin Tolisso, avait essuyé ses crampons sur la cheville du Lyonnais. Sorti blessé, Tolisso, comme son équipe, avait hurlé au scandale après l’annulation de l’expulsion.

Une décision d’autant plus énervante pour les Gones et jouissive pour les Verts que Lucas Stassin avait inscrit un deuxième but en seconde période, d’une frappe magnifique de vingt-cinq mètres. Un chef d’œuvre qui a donc fêté son premier anniversaire hier. Et qui ne devrait pas être oublié de sitôt !

🥹 Il y a 365 jours, Lucas Stassin se faisait un nom et une place dans le cœur des supporters de l'ASSE. Pour le meilleur… et pour le ̶p̶i̶r̶e̶ meilleur aussi ! 🇧🇪💎pic.twitter.com/EX0sGkNtKq https://t.co/pXAtWz3qOP — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) April 20, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2