Le FC Barcelone continue d’animer le marché des transferts. Après avoir réglé plusieurs dossiers en interne, le club catalan pourrait frapper un autre coup en Ligue 1 après Ansu Fati.

Le mercato du FC Barcelone est particulièrement actif cet été. Après le possible départ d’Ansu Fati à l’AS Monaco, le club catalan pourrait encore vendre un joueur au club de la Principauté. Selon le journaliste Sébastien Vidal, le FC Barcelone aurait fixé ses conditions dans le dossier Casado. Le club blaugrana aurait informé l’AS Monaco qu’il faudrait environ 20 millions d’euros pour espérer conclure l’opération.

Une somme qui place immédiatement le joueur dans une catégorie de transfert bien définie pour les dirigeants monégasques, habitués à investir sur des profils à potentiel mais déjà confirmés. Le club de la Principauté étudierait actuellement la faisabilité de cette opération, sans avoir encore tranché définitivement.

L’AS Monaco réfléchit à son investissement

Du côté de l’AS Monaco, cette piste s’inscrit dans une réflexion plus large sur le renforcement de l’effectif. Le club cherche régulièrement à miser sur des joueurs capables de s’adapter rapidement à la Ligue 1 et aux exigences européennes. Le profil du milieu du le FC Barcelone correspond à cette logique : jeune, prometteur et déjà capable d’évoluer dans un environnement compétitif. Mais le montant demandé reste un facteur déterminant dans la prise de décision finale.

Le FC Barcelone poursuit sa stratégie au Mercato

De son côté, le FC Barcelone continue d’ajuster son effectif en fonction de ses priorités sportives et financières. Chaque départ potentiel ou opportunité de vente est désormais étudié avec attention dans un contexte économique encore encadré. Ce type de dossier permet au club de générer des liquidités tout en réorganisant progressivement son groupe pour la suite du projet sportif.

Si aucune avancée concrète n’a encore été officialisée, ce dossier illustre une nouvelle fois les liens étroits entre le FC Barcelone et le marché français. Entre les opportunités de départ et les pistes à l’étranger, le club catalan continue de multiplier les scénarios à l’approche de la saison prochaine.