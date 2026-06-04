Discipline : coup dur pour l’OM, le PSG et l’OL, l’ASSE épargnée !

La Commission de Discipline de la LFP continue de sévir. Réunie ce mercredi 3 juin, elle a prononcé de nouvelles sanctions contre plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, avec des fermetures de tribunes qui prendront effet dès la reprise du championnat. Une mauvaise nouvelle pour plusieurs écuries, alors que la saison 2026-2027 s’annonce déjà sous tension dans les tribunes.

Brest, Lyon et le Red Star ont été sanctionnés cette semaine, venant s’ajouter à une liste déjà bien fournie de clubs impactés par des huis clos ou des fermetures partielles. L’OM, le PSG, l’OL, Nantes, Nice, Rennes, Metz ou encore Lorient sont concernés par ces décisions disciplinaires pour la reprise. À l’inverse, l’ASSE, qui retrouvera la Ligue 2 la saison prochaine, passe entre les gouttes.

La LFP ferme encore des tribunes

Comme lors des précédentes réunions, la Commission de Discipline de la LFP a décidé de frapper fort après plusieurs incidents constatés dans les stades. L’usage massif d’engins pyrotechniques reste au cœur des sanctions, avec des fermetures de tribunes prononcées contre plusieurs clubs.

Le Stade Brestois a notamment été sanctionné après la rencontre face à Angers, disputée le dimanche 17 mai 2026 lors de la 34e journée de Ligue 1. En raison du comportement de ses supporters et de l’usage massif de fumigènes, la tribune Quimper du stade Francis-Le Blé sera fermée pour un match ferme, par révocation du sursis, avec également un match avec sursis.

Lyon également touché après la réception de Lens

L’Olympique Lyonnais n’a pas été épargné non plus. Après la rencontre face au RC Lens, également disputée lors de la 34e journée de Ligue 1, la Commission de Discipline a relevé un usage massif d’engins pyrotechniques, mais aussi des expressions orales constatées.

Conséquence : la tribune Sud du Groupama Stadium fait l’objet d’une fermeture partielle pour un match avec sursis. Même si la sanction n’est pas ferme à ce stade, elle confirme que l’OL reste sous surveillance et que le moindre nouvel écart pourrait coûter cher aux supporters lyonnais.

Le Red Star sanctionné en Ligue 2

La Ligue 2 est elle aussi concernée par cette nouvelle vague de sanctions. Le Red Star, après sa rencontre face à Montpellier le samedi 9 mai 2026, a été sanctionné pour usage massif d’engins pyrotechniques.

La tribune Est du Stade Bauer sera ainsi partiellement fermée pour un match ferme. Une décision qui prendra effet immédiatement et qui vient rappeler que les sanctions disciplinaires ne concernent pas uniquement l’élite du football français.

Une reprise qui pourrait sonner creux

Ces nouvelles décisions viennent s’ajouter à une longue liste de sanctions déjà prononcées contre plusieurs clubs. Nantes, Nice, Rennes, Metz, Lorient, Marseille et Paris sont déjà impactés par des huis clos ou des fermetures partielles pour la reprise du championnat.

Résultat : les premières journées de Ligue 1 et de Ligue 2 pourraient se disputer dans une ambiance bien particulière, avec des stades amputés d’une partie de leurs supporters. Un vrai coup dur pour les clubs concernés, qui espéraient démarrer la nouvelle saison dans une atmosphère plus festive.

L’ASSE épargnée pour son retour en Ligue 2

Dans ce contexte, l’AS Saint-Étienne peut au moins se satisfaire d’une chose : elle n’est pas concernée par cette nouvelle vague de sanctions. Après une saison difficile et une relégation en Ligue 2, les Verts pourront donc compter sur leur public pour lancer leur opération remontée.

À Geoffroy-Guichard, le soutien des supporters sera évidemment un atout majeur. Alors que plusieurs concurrents ou clubs historiques du football français devront composer avec des tribunes fermées, l’ASSE est, pour une fois, épargnée par la discipline.

Un avantage non négligeable pour les Verts ?

Sur le papier, cela peut sembler anecdotique. Mais dans une saison de Ligue 2 où chaque détail compte, pouvoir débuter avec un Chaudron pleinement mobilisé pourrait faire une vraie différence. Saint-Étienne aura besoin de se reconstruire, de repartir fort et de retrouver une dynamique positive dès les premières journées.

Pendant que l’OM, le PSG, l’OL et d’autres clubs devront gérer les conséquences des sanctions disciplinaires, l’ASSE pourra se concentrer sur son objectif principal : retrouver la Ligue 1 le plus rapidement possible.