ASSE Mercato : c’est confirmé pour ce défenseur central belge !

Jediaél Mbambi a bien signé cet été à l’ASSE en provenance d’Antwerp. Le jeune défenseur central belge évoluera d’abord avec la réserve.

Comme révélé par Peuple Vert début juillet, l’AS Saint-Étienne a obtenu la signature du jeune défenseur central belge Jediaél Mbambi. Le joueur de 17 ans, qui arrive en provenance d’Antwerp, s’est engagé avec le club forézien où il évoluera dans un premier temps avec l’équipe réserve des Verts.

Mbambi a fait ses débuts avec l’équipe réserve

À seulement 17 ans, Jediaél Mbambi est considéré comme un joueur à fort potentiel. International belge chez les jeunes, le défenseur né en 2009 est capable d’évoluer dans l’axe de la défense et s’inscrit pleinement dans la stratégie de l’ASSE, qui continue de miser sur de jeunes profils prometteurs pour renforcer son centre de formation. Son arrivée doit notamment permettre de compenser plusieurs départs enregistrés ces dernières semaines en défense au sein de la réserve stéphanoise, tout en lui offrant l’opportunité de poursuivre sa progression sous les ordres de Sylvain Gibert.

Si son arrivée n’a pas encore été officialisée par l’ASSE, Jediaél Mbambi a déjà fait ses débuts sous le maillot stéphanois. C’était ce samedi lors du match amical de la réserve contre l’Olympique de Marseille (2-1), une première apparition qui lui a permis de découvrir ses nouveaux coéquipiers et de prendre ses premiers repères sous ses nouvelles couleurs.