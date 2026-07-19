ASSE Mercato : opération dégraissage activée, deux joueurs sur la grille de départ

L’ASSE poursuit son mercato estival avec un objectif clair : alléger un effectif trop fourni avant le début de la saison de Ligue 2. Deux jeunes joueurs formés à l’Étrat semblent d’ailleurs tout proches de quitter les Verts afin de gagner du temps de jeu…

Enzo Mayilla et Axel Dodote, deux espoirs de l’ASSE, devraient ainsi poursuivre leur progression loin de Geoffroy-Guichard. Des mouvements qui s’inscrivent dans la stratégie du club, désireux de permettre à ses jeunes talents de s’aguerrir tout en réduisant un effectif actuellement très dense.

Enzo Mayilla en route vers Dunkerque

L’avenir d’Enzo Mayilla s’écrit de plus en plus loin de Saint-Étienne. D’après les informations de La Voix du Nord, l’USL Dunkerque souhaite s’attacher les services du jeune attaquant de 20 ans. Les discussions entre les deux clubs se poursuivent et les modalités de l’opération restent encore à finaliser, mais le dossier avance rapidement.

Un indice ne trompe pas : Mayilla n’a pas participé au match amical disputé face au Servette Genève hier. L’attaquant se trouve déjà à Dunkerque afin de régler les derniers détails de son arrivée, preuve que le transfert est en très bonne voie.

Sous contrat avec l’ASSE, le joueur sort d’une saison de prêt au SC Aubagne en National. Une expérience formatrice durant laquelle il a progressivement pris ses marques, terminant l’exercice avec un bilan encourageant de sept buts et deux passes décisives. De retour cet été dans le groupe stéphanois, il s’était illustré en inscrivant un but lors du premier match de préparation.

Axel Dodote vers un prêt au Pau FC

Le mouvement devrait également concerner Axel Dodote. Selon Le Progrès, le défenseur central de 19 ans est attendu au Pau FC sous la forme d’un prêt. Une destination qui permettrait au jeune Stéphanois d’acquérir de l’expérience dans un environnement qu’il connaît déjà indirectement.

Sous contrat avec l’ASSE jusqu’en juin 2028, Dodote a été impliqué sur les deux buts encaissés contre le FC Biel-Bienne, pensionnaire de troisième division suisse, et il était absent de la rencontre face au Servette Genève.

À Pau, il retrouverait un club habitué à accueillir d’anciens Stéphanois. Le directeur sportif béarnais, Luis de Sousa, connaît parfaitement l’ASSE pour y avoir occupé un poste de recruteur. L’effectif palois compte déjà Brice Maubleu, Anthony Briançon et Cheikh Fall, tandis que Noah Raveyre et Setigui Karamoko y ont récemment évolué avant de poursuivre leur carrière à l’étranger.