OM Mercato : le détail qui pourrait débloquer un transfert d’Amine Gouiri

L’OM pourrait voir arriver une offre du Napoli pour Amine Gouiri, mais le club italien doit d’abord régler un dossier interne.

Le mercato de l’OM pourrait être animé autour d’Amine Gouiri. Arrivé à Marseille en provenance du Stade Rennais en janvier 2025, l’attaquant international algérien figure désormais sur les tablettes du Napoli, qui apprécie son profil offensif.

D’après Ekrem Konur, le club napolitain considère Gouiri comme une option intéressante pour renforcer son secteur offensif. Toutefois, le dossier reste conditionné à un éventuel départ de Lorenzo Lucca, dont l’avenir à Naples doit encore être clarifié.

L’OM face à plusieurs sollicitations

Marseille devra également surveiller l’intérêt venu de Turquie. Amine Gouiri est notamment associé à des pistes menant à Galatasaray (qui ne peut proposer qu’un prêt avec option d’achat) et Fenerbahçe, qui vient d’ailleurs de recruter Mason Greenwood.

Pour l’OM, la situation sera à gérer entre volonté sportive et opportunité financière. Bruno Genesio apprécie vraiment le profil de Gouiri et souhaite s’appuyer sur lui, mais le club restera forcément attentif aux offres qui pourraient arriver durant le mercato.

Le dossier est donc encore loin d’être conclu : Naples observe, Gouiri reste une cible potentielle, et l’avenir de Lorenzo Lucca pourrait être l’élément déclencheur de cette opération.