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FRANCE

OM Mercato : dernier coup de théâtre pour Kebbal à Marseille !

Par Fabien Chorlet - 19 Juil 2026, 08:40
Ilan Kebbal sous le maillot du Paris FC

Annoncé dans le viseur de l’OM il y a plusieurs semaines, Ilan Kebbal (Paris FC) ne devrait finalement pas rejoindre le club olympien cet été.

Il y a plusieurs semaines, le nom d’Ilan Kebbal a été évoqué du côté de l’Olympique de Marseille. L’ailier droit du Paris FC figurait parmi les pistes étudiées par les dirigeants marseillais pour compenser le départ de Mason Greenwood, finalement transféré à Fenerbahçe. Mais depuis, la situation financière du club phocéen s’est compliquée et l’OM a vu sa masse salariale être encadrée par la DNCG.

Fin de la piste Kebbal à l’OM !

Ainsi, même si le dernier cinquième de Ligue 1 apprécie probablement le profil de l’international algérien, ce dernier ne devrait pas faire son retour dans la cité phocéenne cet été, lui qui est natif de Marseille. En effet, selon les informations de La Minute OM, Ilan Kebbal ne serait, à l’heure actuelle, pas dans le viseur du club olympien. « On n’est pas sur Ilan Kebbal », a simplement affirmé le suiveur de l’OM sur X. La piste marseillaise semble donc bel et bien refermée.

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