OM Mercato : un nouveau cador arrive sur Højbjerg, Timber a fait son choix

Alors que les prétendants se multiplient pour Pierre-Emile Højbjerg, Quinten Timber aurait déjà fait son choix pour son avenir.

Après deux saisons passées sur la Canebière, Pierre-Emile Højbjerg pourrait quitter l’Olympique de Marseille cet été. Un départ qui permettrait au club phocéen d’alléger davantage sa masse salariale. Déjà courtisé par la Juventus Turin, l’Atalanta Bergame et Beşiktaş depuis le début du mercato estival, l’ancien milieu de Tottenham figurerait désormais sur les tablettes de l’AC Milan, selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio. Le club lombard apprécierait particulièrement le profil de l’international danois, dont le style de jeu correspondrait aux attentes de son nouvel entraîneur, Ruben Amorim.

Timber veut quitter l’OM

Toujours dans le sens des départs du côté de l’OM, Quinten Timber, lui aussi convoité par Beşiktaş, souhaiterait quitter le club olympien cet été et en aurait déjà informé ses dirigeants, d’après 433foot. Recruté l’hiver dernier par Marseille en provenance du Feyenoord Rotterdam pour seulement 4,5 millions d’euros, le milieu de terrain néerlandais est désormais valorisé à 25 millions d’euros par Transfermarkt. En cas de transfert, l’OM pourrait ainsi réaliser une très belle plus-value sur cette opération.