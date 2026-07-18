RC Lens Mercato : le prix du transfert de Nawrocki a fuité !

Pour arracher Maik Nawrocki du Celtic Glasgow, le RC Lens aurait payé 2,5 millions d’euros.

Le RC Lens a officialisé ce vendredi soir la signature de Maik Nawrocki en provenance du Celtic Glasgow. Après Mickaël Cuisance, Thorgan Hazard et Michał Skóraś, le défenseur central polonais est devenu la quatrième recrue estivale du club artésien.

Le RC Lens a déboursé 2,5 M€ pour Nawrocki

Selon L’Équipe, le vice-champion de France aurait déboursé 2,5 millions d’euros pour s’attacher les services de Maik Nawrocki. Le défenseur de 24 ans avait rejoint le Celtic Glasgow à l’été 2023 en provenance du Legia Varsovie dans le cadre d’un transfert estimé à 5 millions d’euros.

Après Maik Nawrocki, la prochaine recrue des Sang et Or devrait se nommer Armando Obispo. Le RC Lens aurait trouvé un accord avec le PSV Eindhoven pour le transfert du défenseur central curacien contre 5,5 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter des bonus.