RC Lens : Risser apporte une nouvelle mitigée à Toppmöller

Toujours engagé avec l’équipe de France à la Coupe du monde 2026, Robin Risser ne reprendra pas immédiatement l’entraînement avec le RC Lens.

Le RC Lens poursuit sa préparation estivale avec un effectif encore incomplet. Présent devant les médias ce mercredi, Dino Toppmöller a confirmé que plusieurs joueurs manquaient encore à l’appel, notamment les internationaux engagés à la Coupe du monde 2026.

Parmi eux, Robin Risser ne retrouvera pas immédiatement la Gaillette. Le jeune gardien des Bleus, qui disputera le match pour la troisième place de la Coupe du monde samedi soir, bénéficiera ensuite de trois semaines de vacances, comme l’a indiqué le nouvel entraîneur lensois pour Lensois.com. Son retour est donc attendu au début du mois d’août, soit environ une semaine avant le premier match officiel face au PSG pour le Trophée des Champions. Une nouvelle mitigée pour Toppmöller, qui aura donc quelques jours pour intégrer ses principes à son gardien titulaire, même si le délai paraît un peu court avant un match crucial.

En revanche, Saud Abdulhamid, éliminé dès la phase de groupes avec sa sélection, retrouvera plus rapidement le groupe artésien. Le latéral saoudien participera au stage du RC Lens organisé lors du tournoi de Côme, prévu durant la semaine du 28 juillet.

D’autres joueurs encore en reprise

Autre dossier suivi de près : celui d’Amadou Haidara. Le milieu de terrain était absent de la séance collective de mercredi matin. Opéré à l’issue de la saison dernière, l’ancien joueur du RB Leipzig poursuit un programme individualisé. Son retour avec le groupe est toutefois espéré dans une dizaine de jours, même si aucune date précise n’a encore été arrêtée par le staff lensois.

Le point médical reste également marqué par les situations de plusieurs joueurs. Nidal Celik, victime d’une blessure au ménisque avant la Coupe du monde, poursuit sa convalescence. Régis Gurtner était bien présent en tenue, mais continue sa reprise progressive après la grave blessure aux ischio-jambiers qui l’avait éloigné des terrains durant toute la seconde partie de la saison passée. Enfin, Jonathan Gradit n’avait pas encore retrouvé ses partenaires sur le terrain lors de cette séance de reprise.

Avec le retour progressif des internationaux et des blessés au cours des prochaines semaines, Dino Toppmöller devrait disposer d’un groupe de plus en plus complet à l’approche des derniers rendez-vous de préparation avant le début de la saison.