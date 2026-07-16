ASSE : une excellente nouvelle tombe pour Csongvai après son officialisation

Arrivé à l’ASSE pour un peu plus d’un million d’euros, Aron Csongvai laisse derrière lui un véritable vide à l’AIK, son ancien club.

Il est rare qu’un transfert fasse autant consensus auprès des supporters d’un club vendeur. Pourtant, depuis l’arrivée d’Aron Csongvai vers l’ASSE, les réactions des fans de l’AIK sont unanimes : le milieu hongrois va énormément manquer.

Sur X, les témoignages se succèdent. Beaucoup soulignent qu’au-delà de ses qualités techniques, Csongvai incarnait l’état d’esprit recherché par tous les entraîneurs : un joueur fiable, discret et toujours au service du collectif.

Parmi tous les commentaires, beaucoup ont été dans la lignée de celui-ci, posté par un suiveur du club suédois : « Je pense que le passage d’Aron Csongvai à l’AIK sera toujours sous-estimé. C’était le joueur parfait à avoir dans une équipe. Il ne s’est jamais plaint, a toujours répondu présent et n’a jamais été mauvais. » Une déclaration qui reflète l’opinion dominante chez les supporters du club de Stockholm.

Un transfert à un prix qui interroge

Au-delà de la perte sportive, c’est surtout le montant du transfert qui fait débat en Suède. Nombreux sont les supporters de l’AIK qui estiment que leur club n’a pas suffisamment valorisé un joueur aussi régulier, vendu pour un peu plus d’un million d’euros chez les Verts.

Cette frustration est d’autant plus forte que Csongvai s’était imposé comme l’un des joueurs les plus constants de l’effectif. Sans être une star médiatique, il représentait un véritable équilibre dans le jeu de l’AIK.

Une excellente nouvelle pour l’ASSE

Du côté de Saint-Étienne, ces réactions sont forcément rassurantes. L’ASSE n’a pas recruté un joueur spectaculaire destiné à faire les gros titres chaque week-end, mais un milieu reconnu pour ses nombreuses qualités sur le terrain.

Le fait que les supporters de son ancien club regrettent presque unanimement son départ est souvent l’un des meilleurs indicateurs de la valeur d’un joueur. Les Verts semblent donc avoir réalisé une opération particulièrement intéressante sur le marché, en s’attachant les services d’un joueur apprécié autant pour son niveau que pour son professionnalisme.

Si Aron Csongvai parvient à reproduire à Geoffroy-Guichard la constance qu’il affichait sous les couleurs de l’AIK, Saint-Étienne pourrait rapidement comprendre pourquoi les supporters suédois regrettent déjà son départ.