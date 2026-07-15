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FRANCE

ASSE : double excellente nouvelle pour Ian Cathro au milieu !

Par Louis Chrestian - 15 Juil 2026, 12:20

Alors que la préparation estivale bat son plein sous la chaleur de juillet, Ian Cathro vient de recevoir deux excellentes nouvelles. Mahmoud Jaber et Nadir El Jamali ont effectué leur retour à l’entraînement collectif avec l’ASSE.

Jaber et El Jamali de retour à l’Étrat

Éloignés du groupe ces derniers temps, les deux milieux stéphanois ont retrouvé les terrains de l’Étrat ce mardi 14 juillet. Une véritable bouffée d’oxygène pour Ian Cathro et son staff, qui récupèrent deux solutions supplémentaires dans un secteur essentiel. Après plusieurs mois difficiles, Mahmoud Jaber et Nadir El Jamali avaient forcément hâte de reprendre les séances avec leurs coéquipiers.

Deux retours importants pour Ian Cathro

L’objectif est désormais de permettre aux deux joueurs de retrouver progressivement une condition physique optimale. Ils devront également assimiler les principes de jeu du nouvel entraîneur écossais avant de pouvoir postuler à leurs premières minutes lors des rencontres amicales. Touché au genou, Nadir El Jamali avait entamé sa réathlétisation à la fin de la saison dernière. Mahmoud Jaber avait, de son côté, repris le travail en salle dès le mois de juin, quelques jours avant le retour du groupe à l’Étrat.

L’ASSE ne veut prendre aucun risque

Malgré l’enthousiasme suscité par ces deux retours, le staff médical et technique entend faire preuve d’une grande prudence. À l’aube d’une saison qui s’annonce particulièrement intense, l’ASSE ne souhaite pas brûler les étapes ni prendre le moindre risque avec la santé de ses joueurs. Une présence dans le groupe pour le match amical face au Servette Genève, en Suisse, semble donc encore prématurée.

Une montée en puissance progressive

Mahmoud Jaber et Nadir El Jamali devraient poursuivre leur préparation individualisée tout en participant progressivement aux séances collectives. L’objectif sera de les intégrer lors des prochains rendez-vous amicaux de l’été, une fois qu’ils auront retrouvé suffisamment de rythme. La prudence reste le maître-mot, mais revoir les deux milieux crampons aux pieds constitue déjà un signal très positif pour Ian Cathro et l’ASSE.

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