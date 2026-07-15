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FRANCE

FC Nantes : la polémique des salaires enfle, Ali Yousuf et Lepenant font des leurs

Par Fabien Chorlet - 15 Juil 2026, 11:20
Johann Lepenant lors de RC Lens - FC Nantes

Les tensions autour des baisses de salaire au FC Nantes prendraient de l’ampleur depuis la reprise de l’entraînement.

Comme expliqué en début de semaine par nos confrères de Ouest-France, plusieurs joueurs du FC Nantes auraient dû mal à accepter leur baisse de salaire assez conséquente suite à la descente du club en Ligue 2. Ali Yousuf, Johann Lepenant, Chidozie Awaziem et Jean Kévin Duverne seraient les principaux concernés par cette diminution de rémunération, qui créerait des tensions en interne depuis la reprise de l’entraînement.

Ali Yousuf et Lepenant agacent le vestiaire nantais

À la suite de cette révélation, Emmanuel Merceron a apporté quelques précisions sur X. Selon l’insider du FC Nantes, Ali Yousuf et Johann Lepenant laisseraient transparaître leur frustration auprès du reste du groupe depuis la reprise. « Et apparemment, les deux premiers cités (Ali Yousuf, Johann Lepenant) sont assez agaçants avec le reste du groupe, car très négatifs », a-t-il confié sur le réseau social. Une situation qui ne contribuerait pas à installer un climat serein au sein du vestiaire nantais à l’aube de cette nouvelle saison où les Canaris visent la remontée directe en Ligue 1.

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